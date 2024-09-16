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беспилотник (3151) Киев (24766) Воздушные атаки на Киев (634)

Атака на Киев была массированной: ПВО поразило почти два десятка БПЛА, в столице без разрушений

Робота ППО вночі 16 вересня у Києві

Воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и длилась она около 3-х с половиной часов. На Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября! Как и предыдущие нападения - враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed". Но в отличие от последних атак, эта была массированная", - отметил он.

По предварительным данным, Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БпЛА врага.

"В Киеве предварительно без пострадавших и разрушений. Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются", - говорится в сообщении.

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Опять прутин получил жидкий обосрамц
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16.09.2024 06:51 Ответить
Ні. Це абсолютно планова війна на виснаження ресурсів.
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16.09.2024 10:10 Ответить
 
 