Атака на Київ була масованою: ППО уразила майже два десятки БпЛА, у столиці без руйнувань

Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня! Як і попередні напади - ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed". Але на відміну від останніх атак, ця була масована", - зазначив він.

За попередніми даними, Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога.

"У Києві попередньо без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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