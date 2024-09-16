Общие боевые потери РФ с начала войны – около 634 860 человек (+1060 за сутки), 8683 танка, 18 123 артсистемы, 17 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 634 860 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 634860 (+1060) человек,
- танков - 8683 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 17071 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 18123 (+14) ед,
- РСЗО - 1187 (+1) ед,
- средства ППО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15263 (+29),
- крылатые ракеты - 2592 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24712 (+28) ед,
- специальная техника - 3090 (+6)
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+9 Amber
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Пожалуйста, подождите...
і ви думаєте шо ця іформація рівнозначна
Реєстрація: 23.07.2024
Зарубі сєбє на носу: ГОВНОМкомандуючий - це ".уйло ла-ла-ла!".
Чи окрім казати ще щось пропонуєте зробити?
А я вам раджу випити валерьянки і перестати до обіду дивитися Раша Тудей.
Про які втрати 1 відсотка (ви хоча б уявляєте скільки то) територій за день панянка каже? Може ви і добра людина, але я вже бачу, що ви трохи не тямуща. Піднімайте рівень своєї освіти.
Щоб трохи підсластити вам пілюлю, скажу вам, щоб не переживали сильно: бути дурним то виправне - треба не здаватися і наполегливо вчитися.
І про вашу дурницю про втрату 1 відсотка території в день.
І про пораду "казати" про таку дурницю комусь там (доречі, кому переказувати ваші слова), щоб ситуація кардинально виправилася.
1 відсоток теріторії України втрачається за добу - та за такий пост окрім 30 серебряників ще й достроково чергове воїнське звання буде присвоєно.
Ця маячня досі висить на найбільш популярному новинному ресурсі і в когось в макітрі це таки застрягне.
Поперли в жовтні минулого року - 350 діб, та Бог з ним, в травні цього року +/- 150 діб. Добто "Luiza" безапеляційно стверджує що Україна вже окупована на 150%, а з жовнтя взагалі 3,5 раза. Лапті алладіна - цуценя в своїх "асвабадітєльних" реляціях.
2 Артур Пирожков
Як казала моя бабуся - не сперечайся з дурнем, він тебе все рівно не зрозуміє, а якщо станеться так, що ти зрозумієш його, то це тобі ніколи в житті не стане в нагоді.
Я старенька, я дурненька, в мене тиск, від мене пагано пахне і мене ніхто не любе - так звертайтесь у лігу сексуальних меншин ("Золоте теля" - скоріш за все ваш соратник (Паніковський)), хоча далеко не факт, да, товариш лейтенант)
60 одиниць техніки та 1060! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 634 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
28.11.2023 - танки 3, ББМ 3, арта 1, авто 3, все інше по нулям (наземка) Очікую на десь такі щоденні показники в подальшому
Для тих, хто не дуже розуміє - виснаження по техніці почало приймати гротексні риси. В них фізично немає в підрозділах техніки для безперервних штурмових дій з технікою. Вони у понеділок-середу "ударними темпами" намагаються кудись їхати-штурмувати, а потім до кінця тижня - роблять те ж саме без техніки майже, очікуючи, поки рем.бригади хоч щось полагодять до неділі і повернуть в підрозділи хоч щось, що заводиться і саме їде.
Супутникові знімки баз зберігання показують, що там вже взагалі немає, наприклад, МТЛБ. Тобто якщо до серпня в них було 2 джерела поповнення військ: заводи БТРЗ (ремонт битої техніки з фронту, відновлення техніки з баз зберігання) та виробничі потужності баз зберігання (легкий ремонт техніки з власної бази), то зараз ситуація кардинально погіршилась: на багатьої базах зберігання практично скінчилась техніка "на зберіганні" (і танки, і бтр/бмп, і мтлб).
Кацапи винайшли НОВИЙ спосіб підтримувати війська - з фронту биту техніку вони сортують і везуть менш биту знов на бази зберігання - все ж таки які-ніякі виробничі потужності і хоч якийсь ресурс для канібалізації (корпуси, крізь які вже дерева проросли). ЗВІСНО, це не покращує якість битої техніки та не пришвидшує "загалом" строки ремонту битків у порівнянні з БТРЗ. Але деяка заміна все ж таки спостерігається. Хоча загальний темп поповнення військ впав, оціночно, принаймні на 40%...