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армія рф (16209) Генштаб ЗС (6080) ліквідація (3524) знищення (6569)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 634 860 осіб (+1060 за добу), 8683 танки, 18 123 артсистеми, 17 071 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 634 860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 634860 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8683 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 17071 (+8) од,
  • артилерійських систем – 18123 (+14) од,
  • РСЗВ – 1187 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3090 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті інтенсивні бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Втрати ворога за 15 вересня

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Топ коментарі
+18
Минув 3862 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та 1060! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 634 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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16.09.2024 08:55
+9
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2024 07:37
+9
Сподіваюсь, ви ж розумієте, з якого дива взагалі оце з'явилось - "накопичувати на понеділок"?

Для тих, хто не дуже розуміє - виснаження по техніці почало приймати гротексні риси. В них фізично немає в підрозділах техніки для безперервних штурмових дій з технікою. Вони у понеділок-середу "ударними темпами" намагаються кудись їхати-штурмувати, а потім до кінця тижня - роблять те ж саме без техніки майже, очікуючи, поки рем.бригади хоч щось полагодять до неділі і повернуть в підрозділи хоч щось, що заводиться і саме їде.

Супутникові знімки баз зберігання показують, що там вже взагалі немає, наприклад, МТЛБ. Тобто якщо до серпня в них було 2 джерела поповнення військ: заводи БТРЗ (ремонт битої техніки з фронту, відновлення техніки з баз зберігання) та виробничі потужності баз зберігання (легкий ремонт техніки з власної бази), то зараз ситуація кардинально погіршилась: на багатьої базах зберігання практично скінчилась техніка "на зберіганні" (і танки, і бтр/бмп, і мтлб).

Кацапи винайшли НОВИЙ спосіб підтримувати війська - з фронту биту техніку вони сортують і везуть менш биту знов на бази зберігання - все ж таки які-ніякі виробничі потужності і хоч якийсь ресурс для канібалізації (корпуси, крізь які вже дерева проросли). ЗВІСНО, це не покращує якість битої техніки та не пришвидшує "загалом" строки ремонту битків у порівнянні з БТРЗ. Але деяка заміна все ж таки спостерігається. Хоча загальний темп поповнення військ впав, оціночно, принаймні на 40%...
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16.09.2024 10:58
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2024 07:37 Відповісти
Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState ...Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 634 860 осіб (+1060 за добу), 8683 танки, 18 123 артсистеми, 17 071 бойова броньована машина. .... і ви думаєте шо ця іформація рівнозначна ...?!!!
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16.09.2024 08:01 Відповісти
Напиши москальською що ти вводила в транслейт, останній рядок -
і ви думаєте шо ця іформація рівнозначна
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16.09.2024 08:25 Відповісти
Хлопче ..не сікайся ...я знаю про шо кажу ...мені болить за ЗСУ. ..шо в нас такий 🤡говнокомандучий !!!
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16.09.2024 08:30 Відповісти

Реєстрація: 23.07.2024
Зарубі сєбє на носу: ГОВНОМкомандуючий - це ".уйло ла-ла-ла!".
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16.09.2024 09:15 Відповісти
Ти зеленського не прикривай ...воно колись передоз вхопить ...
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16.09.2024 09:31 Відповісти
Як отеке як ти, починає на зміні працювати ...так і цензор хочеться, кудись послати ...
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16.09.2024 09:36 Відповісти
Та їди нах...
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16.09.2024 10:58 Відповісти
Ой скільки вас таких за 30 копійок ...
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16.09.2024 11:02 Відповісти
То що файна німецька пані пропонує нам робити?
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16.09.2024 11:11 Відповісти
Казати : шо під керівництвом 🤡 командуючого ,Україна втрачає кожний день 1 чи більше % своєї теріторії , але ЗСУ ,компенсують це пероробленням на металобрухт русняву зброю ...як , рівнозначно ? Вам підходе ? Як шо по людські та по правді..?
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16.09.2024 11:20 Відповісти
Тобто треба просто ото "казати" ту чухню, яку ви ото зара безсоромно втерли і все буде ок?
Чи окрім казати ще щось пропонуєте зробити?

А я вам раджу випити валерьянки і перестати до обіду дивитися Раша Тудей.
Про які втрати 1 відсотка (ви хоча б уявляєте скільки то) територій за день панянка каже? Може ви і добра людина, але я вже бачу, що ви трохи не тямуща. Піднімайте рівень своєї освіти.

Щоб трохи підсластити вам пілюлю, скажу вам, щоб не переживали сильно: бути дурним то виправне - треба не здаватися і наполегливо вчитися.
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16.09.2024 11:33 Відповісти
Як я вас та вашу дипломатію розумію...ще у 18р, так у мене з тиском не все ок...бо вже пахло не добре ,як побачила піар 🤡... вам раджу не поспішати з підстраховкою зеленської політики ...дурних вже поменьшало ...а сміт'я на стрічки не розводьте ...багато хто хоче повернутися в Україну ...але чи повернуться з такими ЗМІта владою ...?
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16.09.2024 12:12 Відповісти
Так а по суті є що сказати?
І про вашу дурницю про втрату 1 відсотка території в день.
І про пораду "казати" про таку дурницю комусь там (доречі, кому переказувати ваші слова), щоб ситуація кардинально виправилася.
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16.09.2024 12:21 Відповісти
Я так розумію, що модерує статтю той хто її написав і це вже не вперше коли анулюються пости не провокаторів, на кшталт "Luiza", бо вона добавила "правильні смайли з "клованом"" - проте я не про це.

1 відсоток теріторії України втрачається за добу - та за такий пост окрім 30 серебряників ще й достроково чергове воїнське звання буде присвоєно.
Ця маячня досі висить на найбільш популярному новинному ресурсі і в когось в макітрі це таки застрягне.

Поперли в жовтні минулого року - 350 діб, та Бог з ним, в травні цього року +/- 150 діб. Добто "Luiza" безапеляційно стверджує що Україна вже окупована на 150%, а з жовнтя взагалі 3,5 раза. Лапті алладіна - цуценя в своїх "асвабадітєльних" реляціях.

2 Артур Пирожков
Як казала моя бабуся - не сперечайся з дурнем, він тебе все рівно не зрозуміє, а якщо станеться так, що ти зрозумієш його, то це тобі ніколи в житті не стане в нагоді.

Я старенька, я дурненька, в мене тиск, від мене пагано пахне і мене ніхто не любе - так звертайтесь у лігу сексуальних меншин ("Золоте теля" - скоріш за все ваш соратник (Паніковський)), хоча далеко не факт, да, товариш лейтенант)
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16.09.2024 16:25 Відповісти
60 неземки, зовсім не погано, проте це ще не 35 (було б найменше в цьому році).
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16.09.2024 08:28 Відповісти
Минув 3862 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та 1060! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 634 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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16.09.2024 08:55 Відповісти
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16.09.2024 08:58 Відповісти
Негусто
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16.09.2024 09:37 Відповісти
Подивимось завтра, бо ці падлюки взяли моду накопичувати техніку на понеділок.

28.11.2023 - танки 3, ББМ 3, арта 1, авто 3, все інше по нулям (наземка) Очікую на десь такі щоденні показники в подальшому
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16.09.2024 10:16 Відповісти
Сподіваюсь, ви ж розумієте, з якого дива взагалі оце з'явилось - "накопичувати на понеділок"?

Для тих, хто не дуже розуміє - виснаження по техніці почало приймати гротексні риси. В них фізично немає в підрозділах техніки для безперервних штурмових дій з технікою. Вони у понеділок-середу "ударними темпами" намагаються кудись їхати-штурмувати, а потім до кінця тижня - роблять те ж саме без техніки майже, очікуючи, поки рем.бригади хоч щось полагодять до неділі і повернуть в підрозділи хоч щось, що заводиться і саме їде.

Супутникові знімки баз зберігання показують, що там вже взагалі немає, наприклад, МТЛБ. Тобто якщо до серпня в них було 2 джерела поповнення військ: заводи БТРЗ (ремонт битої техніки з фронту, відновлення техніки з баз зберігання) та виробничі потужності баз зберігання (легкий ремонт техніки з власної бази), то зараз ситуація кардинально погіршилась: на багатьої базах зберігання практично скінчилась техніка "на зберіганні" (і танки, і бтр/бмп, і мтлб).

Кацапи винайшли НОВИЙ спосіб підтримувати війська - з фронту биту техніку вони сортують і везуть менш биту знов на бази зберігання - все ж таки які-ніякі виробничі потужності і хоч якийсь ресурс для канібалізації (корпуси, крізь які вже дерева проросли). ЗВІСНО, це не покращує якість битої техніки та не пришвидшує "загалом" строки ремонту битків у порівнянні з БТРЗ. Але деяка заміна все ж таки спостерігається. Хоча загальний темп поповнення військ впав, оціночно, принаймні на 40%...
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16.09.2024 10:58 Відповісти
Вчора та й сьогодні дуже сильний поривчастий вітер.Тож мабуть дрончиків у небі стало менше. Отже і уражень кацапсін трошечки поменшало.
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16.09.2024 15:17 Відповісти
треба дочекатися завтрішнього повідомлення...
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16.09.2024 09:52 Відповісти
Кацапська дохлятина стабільно у великій кількості отруює землю України. Я зрозумів план пуйла - використати дохле м'ясо, як хімічну зброю. На скотомогильниках ніхто не оре і не сіє.
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16.09.2024 10:03 Відповісти
Та ні. Для цього кацапів фізично замало. 90 мільйонів? Та навіть якщо покласти по кацапу на кожні 10 м2, вони б не зайняли і 1% території України. От якби китайцями вистелити - ото було б помітно. До того ж природа - вона сильна. Спокійно перетравлює поточні темпи знищення кацапів - що там ті тисяча жмурів для лисиць, собак, хробаків тощо?!?
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16.09.2024 11:05 Відповісти
Опаришів забули(
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16.09.2024 11:25 Відповісти
 
 