Силы ПВО сбили 53 ударных БпЛА из 56, еще три – локационно потеряны, - Воздушные Силы

В ночь на 16 сентября россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Было обнаружено 56 ударных типа "Shahed-131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Оккупанты запустили шахеты с двух направлений - Ейска и Курска. Основное направление удара - Киевщина.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, в Киевской городской военной администрации отметили, что с начала сентября враг атаковал столицу восьмой раз. На Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами. В столице без разрушений.

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