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ППО (2929) Повітряні сили (2348)

Сили ППО збили 53 ударні БпЛА з 56, ще три - локаційно втрачені, - Повітряні Сили

У ніч проти 16 вересня росіяни вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Було виявлено  56 ударних типу "Shahed-131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Окупанти запустили шахеди з двох напрямках - Єйська та Курська. Основний напрямок удару - Київщина.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що з початку вересня ворог атакував столицю восьмий раз.  На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. У столиці без руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив ударні БпЛА з півночі та півдня, - Повітряні сили (доповнено)

Результат ППО за 16 вересня

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16.09.2024 08:32 Відповісти
 
 