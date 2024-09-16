Сутки на Харьковщине: обстрел Харькова, утром оккупанты ударили по Изюмскому району

Утром 16 сентября вооруженные силы РФ обстреляли Харьковскую область, пострадала женщина. За сутки в регионе 1 человек погиб, еще 45 человек пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром 16 сентября россияне обстреляли село Пески-Радьковские Изюмского района. В результате обстрела загорелось складское помещение, пострадала 76-летняя женщина.

Дважды за день россияне атаковали Купянск. Сначала ударили КАБами, получили ранения один мужчина и две женщины. Затем в результате попадания FPV-дрона был поражен автомобиль.

Днем 15 сентября, в 15:30, враг атаковал Немышлянский район Харькова. Погиб один человек, пострадали 43 человека, в том числе 4 ребенка. Кроме того, повреждены 22 многоквартирных дома и 20 автомобилей.

В результате обстрела села Верхний Салтов Чутовского района горел дом, хозяйственная постройка, и трава на площади 10 га. Две хозяйственные постройки и трава горели в селе Вербовка Изюмского района.

Около 14:00 враг обстрелял с. Циркуны. Горели две хозяйственные постройки, недействующий магазин, недействующая АЗС и трава на площади 7 Га. Уничтожено: магазин, ангар, металлический контейнер и хозяйственную постройку. В селе Сеньково в результате обстрела горел жилой дом и хозяйственные постройки.

Также в результате российских обстрелов горела трава в населенных пунктах Стогнии, Шийковка, Русская Лозовая, Кондрашовка и Куриловка.

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