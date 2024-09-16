За месяц ВСУ получили от Минобороны только 50 дронов Mavic 3T. Ранее их снабжение измерялось тысячами, - Гудыменко

В течение месяца, 16 августа по 16 сентября 2024 года, Вооруженные силы Украины получили от Министерства обороны только 50 дронов "Mavic 3T.

Об этом сообщил в фейсбуке младший сержант ВСУ в отставке и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемое Агентство оборонных закупок, можете ли вы объяснить, как так случилось, что за последний месяц (с 16 августа по 16 сентября) ВСУ получило от Министерства обороны аж 50 (пятьдесят) дронов "Mavic 3T"? Не 50000, не 5000, и даже не 500, а 50 сраных "мавиков три-т" на всю армию? Это по пол-мавика на бригаду? Или по четверти мавика? При том, что раньше поставки таких дронов измерялись тысячами, а теперь - 50 штук? Кто за это ответит?", - поднимает вопрос он.

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