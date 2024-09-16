РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11820 посетителей онлайн
Новости
29 905 54
Минобороны (9042) Гудыменко (37) дроны (3563) Агентство оборонных закупок (30)

За месяц ВСУ получили от Минобороны только 50 дронов Mavic 3T. Ранее их снабжение измерялось тысячами, - Гудыменко

Дрони mavic для ЗСУ

В течение месяца, 16 августа по 16 сентября 2024 года, Вооруженные силы Украины получили от Министерства обороны только 50 дронов "Mavic 3T.

Об этом сообщил в фейсбуке младший сержант ВСУ в отставке и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемое Агентство оборонных закупок, можете ли вы объяснить, как так случилось, что за последний месяц (с 16 августа по 16 сентября) ВСУ получило от Министерства обороны аж 50 (пятьдесят) дронов "Mavic 3T"? Не 50000, не 5000, и даже не 500, а 50 сраных "мавиков три-т" на всю армию? Это по пол-мавика на бригаду? Или по четверти мавика? При том, что раньше поставки таких дронов измерялись тысячами, а теперь - 50 штук? Кто за это ответит?", - поднимает вопрос он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем вынуждены отступать, пока у украинской армии не будет вооружения и человеческого ресурса, - Гудименко

гудименко скрін
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Це потужно.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:02
+16
показать весь комментарий
16.09.2024 14:06
+13
Так і на зарплати військовим грошей у бюджет теж було закладено лише до вересня. Мабуть, хтось у себе в голові вже розраховував закінчити цю війну до осені...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це потужно.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:02 Ответить
Хай би ще сказали, чи вони літають. Бо Мадяр має паралельне виробництво, де доводить до нормального стану дрони, які капають від держави.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:03 Ответить
Може, Міноборони видніше.
Або погуй.
Кароч, не до вас їм зараз!

показать весь комментарий
16.09.2024 14:03 Ответить
Так і на зарплати військовим грошей у бюджет теж було закладено лише до вересня. Мабуть, хтось у себе в голові вже розраховував закінчити цю війну до осені...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:04 Ответить
Но при этом из военного ПДФО, отданного Федорову на дроны, в первом полугодии было использовано нуль целых х@р десятых. Потужно ... ять.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:13 Ответить
Так, здається, Китай заборонив їх експорт?
показать весь комментарий
16.09.2024 14:04 Ответить
Коли саме вступила в дію заборона?
показать весь комментарий
16.09.2024 14:07 Ответить
Х.з., були такі новини, - тому там в кінці знак питання.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:13 Ответить
Якщо були плани поставити в ЗСУ в серпні певну кількість мавіків, то вони мали бути закуплені ще раніше.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:15 Ответить
З 1 вересня 2024 року Китай заборонив експотувати морем і авіасполученням наступні товари:

Карбонова рама для квадрокоптера;
Карбоновий промінь для квадрокоптера;
Квадрокоптер;
Мотор для квадрокоптера;
Набір компонентів для квадрокоптера;
Набір рам для квадрокоптерів;
Навігаційна камера для квадрокоптера;
Політний контролер для квадрокоптера;
Посадкові шасі для квадрокоптера;
Пропелер для квадрокоптера;
Рама для квадрокоптера;
Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
Цифрова система передання даних для квадрокоптера;
Детектор цифрової радіокомунікації;
Радіосистема;
Радіостанція;
Рація портативна;
Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
РЕБ системи;

Джерело https://prm.ua/kytay-z-1-veresnia-zaboronyt-eksport-tovariv-i-komplektuiuchykh-do-bpla-iak-tse-vplyne-na-ukrainu/ тут

До речі зверніть увагу на те, що заборона саме на морські і авіаперевезення. А в Китая з рашкою є величезний сухопутний кордон... Далі додумайте самі.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:28 Ответить
Гудименко написав про період із 16 серпня по 16 вересні.
Навіть якщо припустити, що всі 50 дронів МО дало ВСІМ ЗСУ ДО 1 вересня ( до заборони ), то це було згідно плану? Що це за плани і реалізація планів???
показать весь комментарий
16.09.2024 15:41 Ответить
Наші виробники виготовляють навіть краще і дешевше. Але гадьониш їм держзамовлення не робить
показать весь комментарий
16.09.2024 14:13 Ответить
Так наш полководец уже озвучил план победы из 4 пунктов, какие мавики? Победа скоро
показать весь комментарий
16.09.2024 14:05 Ответить
Там ще п'ятий, "секретний пункт".
Мабуть саме він буде пояснювати, чья пабєда планується на Банковій.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:30 Ответить
А точно секретный протокол, об отказе от НАТО
показать весь комментарий
16.09.2024 15:51 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 14:06 Ответить
Здєлалі їх разом ?!!!!!
показать весь комментарий
16.09.2024 14:58 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 15:00 Ответить
**********...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:07 Ответить
Зєля гадить. Вибори
показать весь комментарий
16.09.2024 14:10 Ответить
це шобло просто треба вже мочити у сартірах на їхніх фазендах та у мерседесах..... гниди
показать весь комментарий
16.09.2024 14:16 Ответить
Ти що верх$вний гівн&ком@ндуючий,умеров,камишін думаєте на брехні залишитись в своїх крісла???
показать весь комментарий
16.09.2024 14:16 Ответить
ПОТУЖНО потужність відосики потужно потужність....- от і вся з 2019. А ще збільшення нашого боргу майже вдвічі і зменшення українів в стільки ж раз
показать весь комментарий
16.09.2024 14:18 Ответить
Я х.з., але це розвіддрони. Може переключилися на інші, більш досконалі?
показать весь комментарий
16.09.2024 14:19 Ответить
Це очі піхоти.
показать весь комментарий
16.09.2024 19:08 Ответить
Та я ж не заперечував? Але розвіддрони, це не одноразові
показать весь комментарий
16.09.2024 20:52 Ответить
Так, не одноразові.
І не тільки розвідка, а і коригування артилерії, тих же ФПВ, трансляції, супровід штурмовиків і т.п.
Але вони також втрачаються і через РЕБ, погодні умови, їх збивають стрілкотньою, випрацьовують свій ресурс тощо.
І мавікісти працюють найближче до ЛБЗ.
показать весь комментарий
16.09.2024 22:09 Ответить
Так я і кажу про х.з. Невже окрім мавіків нічого більше немає?
показать весь комментарий
16.09.2024 22:20 Ответить
Аутели, але вони дорожчі.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:30 Ответить
Схоже з аутелами теж дупа.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:22 Ответить
Так.
показать весь комментарий
17.09.2024 14:42 Ответить
Ну от навіщо нам МО? Розграбовувати бюджет в той час як народ донатить на все підряд? Кодло мародерів та покидьків.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:19 Ответить
МО потрібне, але в іншому складі. Я б Бутусова призначив на керівника
показать весь комментарий
16.09.2024 14:23 Ответить
Сулівано, ти як той дурень із писаною торбою носишся в своїй уяві: зацілувував пісок де туди сходила клаповуха ТЮлька, тепер носишся із іншими ідеями-забажанками... Спочатку, уточни чи ці люди готові туди йти (президенти чи МО ), а вже потім "призначай".
показать весь комментарий
16.09.2024 15:36 Ответить
Спокійно!
Гроші пішли за цільовим фінансуванням --- на підготовку банкету до 4-го "форуму миру" в листопаді.

І так.
На Хрещатику вистачить ліхтарів.
Від Бесарабки і аж до арки.
"Прийде весна --- вішати будемо".

Зі. Чи ви, суки, сумніваєтесь?
показать весь комментарий
16.09.2024 14:21 Ответить
Головне замінити тротуарну плитку та бордюри у Київі...щоб рашинські танки їхали не по поганій брушцятці... ... А 50 дронів з головою досить,щоб знімати відео про цю подію та "велич" МОУ та Єрмака
показать весь комментарий
16.09.2024 14:22 Ответить
Сталін вже би в Мінобороні всіх розстріляв, але дрони були би.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:24 Ответить
прикро, що такий давній форумчанин, застряг у розвитку чи прошитий пропагандою сирівсирів...
показать весь комментарий
16.09.2024 15:38 Ответить
Бюджет на війну не закладався на осінь. Повинні були "дагаваріцца пасєрєдінє" влітку, але Гундос зірвав дедлайн.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:25 Ответить
Невже про "курський гамбіт" навіть його не попередили?
Оце так засада...
показать весь комментарий
16.09.2024 15:34 Ответить
в зе-лупи з єлдаком змінилися пріоритети, на черзі - "заморозка на окремих ділянках"
показать весь комментарий
16.09.2024 14:35 Ответить
Але ж китайці оголосили, що прикривають експорт безпілотників, які можуть бути використані як товари подвійного призначення. Швидше за все ми були не готові до такого кроку.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:52 Ответить
Швидше за все, зебарани в 19-му сдєлалі сєбс вмєстє
показать весь комментарий
16.09.2024 15:05 Ответить
А де 1 мільйон дронів які пообіцяв президент ? чи для них головне не озброєння армії ,а утриматись як можна довше у владі ?пустопорожні розмви про мирний саміт від якого жодного результату.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:58 Ответить
Так а вони себе вже забезпечили, поки війна іде виборів не буде, у нас по факту диктатура і всім норм.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:19 Ответить
Просто ще не підросли мільярд дерев, щоб з них настругать мільйон дронів, дайтє єму єщьо одну Украіну - он научітся
показать весь комментарий
16.09.2024 15:04 Ответить
Це вже буде третя...
показать весь комментарий
16.09.2024 15:37 Ответить
..досит просто пояснюється: у кількатисячної банди зєлєнськіх йуд наразі сезон весіль і "свадєбнЫе дроны імені непокараного мародера Рєзнікова-17" на вагу свадЄбнага падарка свАім от сваіх ефективних манагерів-мародерів Зєлєнскага Підєрмачнага... , а в них ще й вилупляться дітки, які "за батьків не відповідають"...
- багата-таки та й сильна країна - Україна, яка й досі тримається після усих експериментів жлобів-лохторату №73 та результату їхньої життєдіяльності - зеленого лайна дермових зеленських..
показать весь комментарий
16.09.2024 15:07 Ответить
Китайці тупо перестали продавати Україні - вони оголошували
показать весь комментарий
16.09.2024 15:27 Ответить
Здається зеленський придумав новий рід військ "безпілотні системи " на чолі поставив якогось зрадника-адмірала .ну от 50 безпілотників йому вистачить .
показать весь комментарий
16.09.2024 16:11 Ответить
Потому что и армия и ее проблемы, бояр не волнуют. Бояре не созданы для войны. "Вам это дело нравиться, вы там и разбирайтесь сами". А так, вообще, надпотужно!
показать весь комментарий
16.09.2024 16:17 Ответить
Сподіваюсь то стимулювати внутрішнє виробництво
показать весь комментарий
16.09.2024 18:36 Ответить
просто зараз у ВСУ мало весіль.
показать весь комментарий
17.09.2024 01:26 Ответить
Мабуть це і є план перемоги зермачні...
показать весь комментарий
18.09.2024 15:29 Ответить
 
 