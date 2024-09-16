За месяц ВСУ получили от Минобороны только 50 дронов Mavic 3T. Ранее их снабжение измерялось тысячами, - Гудыменко
В течение месяца, 16 августа по 16 сентября 2024 года, Вооруженные силы Украины получили от Министерства обороны только 50 дронов "Mavic 3T.
Об этом сообщил в фейсбуке младший сержант ВСУ в отставке и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемое Агентство оборонных закупок, можете ли вы объяснить, как так случилось, что за последний месяц (с 16 августа по 16 сентября) ВСУ получило от Министерства обороны аж 50 (пятьдесят) дронов "Mavic 3T"? Не 50000, не 5000, и даже не 500, а 50 сраных "мавиков три-т" на всю армию? Это по пол-мавика на бригаду? Или по четверти мавика? При том, что раньше поставки таких дронов измерялись тысячами, а теперь - 50 штук? Кто за это ответит?", - поднимает вопрос он.
Пожалуйста, подождите...
Або погуй.
Кароч, не до вас їм зараз!
Карбонова рама для квадрокоптера;
Карбоновий промінь для квадрокоптера;
Квадрокоптер;
Мотор для квадрокоптера;
Набір компонентів для квадрокоптера;
Набір рам для квадрокоптерів;
Навігаційна камера для квадрокоптера;
Політний контролер для квадрокоптера;
Посадкові шасі для квадрокоптера;
Пропелер для квадрокоптера;
Рама для квадрокоптера;
Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
Цифрова система передання даних для квадрокоптера;
Детектор цифрової радіокомунікації;
Радіосистема;
Радіостанція;
Рація портативна;
Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
РЕБ системи;
Джерело https://prm.ua/kytay-z-1-veresnia-zaboronyt-eksport-tovariv-i-komplektuiuchykh-do-bpla-iak-tse-vplyne-na-ukrainu/ тут
До речі зверніть увагу на те, що заборона саме на морські і авіаперевезення. А в Китая з рашкою є величезний сухопутний кордон... Далі додумайте самі.
Навіть якщо припустити, що всі 50 дронів МО дало ВСІМ ЗСУ ДО 1 вересня ( до заборони ), то це було згідно плану? Що це за плани і реалізація планів???
Мабуть саме він буде пояснювати, чья пабєда планується на Банковій.
сартірахна їхніх фазендах та у мерседесах..... гниди
І не тільки розвідка, а і коригування артилерії, тих же ФПВ, трансляції, супровід штурмовиків і т.п.
Але вони також втрачаються і через РЕБ, погодні умови, їх збивають стрілкотньою, випрацьовують свій ресурс тощо.
І мавікісти працюють найближче до ЛБЗ.
Гроші пішли за цільовим фінансуванням --- на підготовку банкету до 4-го "форуму миру" в листопаді.
І так.
На Хрещатику вистачить ліхтарів.
Від Бесарабки і аж до арки.
"Прийде весна --- вішати будемо".
Зі. Чи ви, суки, сумніваєтесь?
Оце так засада...
- багата-таки та й сильна країна - Україна, яка й досі тримається після усих експериментів жлобів-лохторату №73 та результату їхньої життєдіяльності - зеленого лайна дермових зеленських..