УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9365 відвідувачів онлайн
Новини
29 905 54
Міноборони (7025) Гудименко (46) дрони (4308) Агенція оборонних закупівель (44)

За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко

Дрони mavic для ЗСУ

Упродовж місяця, 16 серпня по 16 вересня 2024 року, Збройні сили України отримали від Міністерства оборони лише 50 дронів "Mavic 3T.

Про це повідомив у фейсбуку молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна Агенція оборонних закупівель, чи можете ви пояснити, як так сталося, що за останній місяць (з 16 серпня по 16 вересня) ЗСУ отримало від Міністерство оборони аж 50 (пʼятдесят) дронів "Mavic 3T"? Не 50000, не 5000, і навіть не 500, а 50 сраних "мавіків три-те" на всю армію? Це по пів-мавіка на бригаду? Чи по чверті мавіка? При тому, що раніше постачання таких дронів вимірялося тисячами, а тепер - 50 штук? Хто за це відповість?", - порушує питання він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко

гудименко скрін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Це потужно.
показати весь коментар
16.09.2024 14:02
+16
показати весь коментар
16.09.2024 14:06
+13
Так і на зарплати військовим грошей у бюджет теж було закладено лише до вересня. Мабуть, хтось у себе в голові вже розраховував закінчити цю війну до осені...
показати весь коментар
16.09.2024 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це потужно.
показати весь коментар
16.09.2024 14:02 Відповісти
Хай би ще сказали, чи вони літають. Бо Мадяр має паралельне виробництво, де доводить до нормального стану дрони, які капають від держави.
показати весь коментар
16.09.2024 14:03 Відповісти
Може, Міноборони видніше.
Або погуй.
Кароч, не до вас їм зараз!

показати весь коментар
16.09.2024 14:03 Відповісти
Так і на зарплати військовим грошей у бюджет теж було закладено лише до вересня. Мабуть, хтось у себе в голові вже розраховував закінчити цю війну до осені...
показати весь коментар
16.09.2024 14:04 Відповісти
Но при этом из военного ПДФО, отданного Федорову на дроны, в первом полугодии было использовано нуль целых х@р десятых. Потужно ... ять.
показати весь коментар
16.09.2024 15:13 Відповісти
Так, здається, Китай заборонив їх експорт?
показати весь коментар
16.09.2024 14:04 Відповісти
Коли саме вступила в дію заборона?
показати весь коментар
16.09.2024 14:07 Відповісти
Х.з., були такі новини, - тому там в кінці знак питання.
показати весь коментар
16.09.2024 14:13 Відповісти
Якщо були плани поставити в ЗСУ в серпні певну кількість мавіків, то вони мали бути закуплені ще раніше.
показати весь коментар
16.09.2024 14:15 Відповісти
З 1 вересня 2024 року Китай заборонив експотувати морем і авіасполученням наступні товари:

Карбонова рама для квадрокоптера;
Карбоновий промінь для квадрокоптера;
Квадрокоптер;
Мотор для квадрокоптера;
Набір компонентів для квадрокоптера;
Набір рам для квадрокоптерів;
Навігаційна камера для квадрокоптера;
Політний контролер для квадрокоптера;
Посадкові шасі для квадрокоптера;
Пропелер для квадрокоптера;
Рама для квадрокоптера;
Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
Цифрова система передання даних для квадрокоптера;
Детектор цифрової радіокомунікації;
Радіосистема;
Радіостанція;
Рація портативна;
Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
РЕБ системи;

Джерело https://prm.ua/kytay-z-1-veresnia-zaboronyt-eksport-tovariv-i-komplektuiuchykh-do-bpla-iak-tse-vplyne-na-ukrainu/ тут

До речі зверніть увагу на те, що заборона саме на морські і авіаперевезення. А в Китая з рашкою є величезний сухопутний кордон... Далі додумайте самі.
показати весь коментар
16.09.2024 15:28 Відповісти
Гудименко написав про період із 16 серпня по 16 вересні.
Навіть якщо припустити, що всі 50 дронів МО дало ВСІМ ЗСУ ДО 1 вересня ( до заборони ), то це було згідно плану? Що це за плани і реалізація планів???
показати весь коментар
16.09.2024 15:41 Відповісти
Наші виробники виготовляють навіть краще і дешевше. Але гадьониш їм держзамовлення не робить
показати весь коментар
16.09.2024 14:13 Відповісти
Так наш полководец уже озвучил план победы из 4 пунктов, какие мавики? Победа скоро
показати весь коментар
16.09.2024 14:05 Відповісти
Там ще п'ятий, "секретний пункт".
Мабуть саме він буде пояснювати, чья пабєда планується на Банковій.
показати весь коментар
16.09.2024 15:30 Відповісти
А точно секретный протокол, об отказе от НАТО
показати весь коментар
16.09.2024 15:51 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2024 14:06 Відповісти
Здєлалі їх разом ?!!!!!
показати весь коментар
16.09.2024 14:58 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2024 15:00 Відповісти
**********...
показати весь коментар
16.09.2024 14:07 Відповісти
Зєля гадить. Вибори
показати весь коментар
16.09.2024 14:10 Відповісти
це шобло просто треба вже мочити у сартірах на їхніх фазендах та у мерседесах..... гниди
показати весь коментар
16.09.2024 14:16 Відповісти
Ти що верх$вний гівн&ком@ндуючий,умеров,камишін думаєте на брехні залишитись в своїх крісла???
показати весь коментар
16.09.2024 14:16 Відповісти
ПОТУЖНО потужність відосики потужно потужність....- от і вся з 2019. А ще збільшення нашого боргу майже вдвічі і зменшення українів в стільки ж раз
показати весь коментар
16.09.2024 14:18 Відповісти
Я х.з., але це розвіддрони. Може переключилися на інші, більш досконалі?
показати весь коментар
16.09.2024 14:19 Відповісти
Це очі піхоти.
показати весь коментар
16.09.2024 19:08 Відповісти
Та я ж не заперечував? Але розвіддрони, це не одноразові
показати весь коментар
16.09.2024 20:52 Відповісти
Так, не одноразові.
І не тільки розвідка, а і коригування артилерії, тих же ФПВ, трансляції, супровід штурмовиків і т.п.
Але вони також втрачаються і через РЕБ, погодні умови, їх збивають стрілкотньою, випрацьовують свій ресурс тощо.
І мавікісти працюють найближче до ЛБЗ.
показати весь коментар
16.09.2024 22:09 Відповісти
Так я і кажу про х.з. Невже окрім мавіків нічого більше немає?
показати весь коментар
16.09.2024 22:20 Відповісти
Аутели, але вони дорожчі.
показати весь коментар
17.09.2024 13:30 Відповісти
Схоже з аутелами теж дупа.
показати весь коментар
17.09.2024 14:22 Відповісти
Так.
показати весь коментар
17.09.2024 14:42 Відповісти
Ну от навіщо нам МО? Розграбовувати бюджет в той час як народ донатить на все підряд? Кодло мародерів та покидьків.
показати весь коментар
16.09.2024 14:19 Відповісти
МО потрібне, але в іншому складі. Я б Бутусова призначив на керівника
показати весь коментар
16.09.2024 14:23 Відповісти
Сулівано, ти як той дурень із писаною торбою носишся в своїй уяві: зацілувував пісок де туди сходила клаповуха ТЮлька, тепер носишся із іншими ідеями-забажанками... Спочатку, уточни чи ці люди готові туди йти (президенти чи МО ), а вже потім "призначай".
показати весь коментар
16.09.2024 15:36 Відповісти
Спокійно!
Гроші пішли за цільовим фінансуванням --- на підготовку банкету до 4-го "форуму миру" в листопаді.

І так.
На Хрещатику вистачить ліхтарів.
Від Бесарабки і аж до арки.
"Прийде весна --- вішати будемо".

Зі. Чи ви, суки, сумніваєтесь?
показати весь коментар
16.09.2024 14:21 Відповісти
Головне замінити тротуарну плитку та бордюри у Київі...щоб рашинські танки їхали не по поганій брушцятці... ... А 50 дронів з головою досить,щоб знімати відео про цю подію та "велич" МОУ та Єрмака
показати весь коментар
16.09.2024 14:22 Відповісти
Сталін вже би в Мінобороні всіх розстріляв, але дрони були би.
показати весь коментар
16.09.2024 14:24 Відповісти
прикро, що такий давній форумчанин, застряг у розвитку чи прошитий пропагандою сирівсирів...
показати весь коментар
16.09.2024 15:38 Відповісти
Бюджет на війну не закладався на осінь. Повинні були "дагаваріцца пасєрєдінє" влітку, але Гундос зірвав дедлайн.
показати весь коментар
16.09.2024 14:25 Відповісти
Невже про "курський гамбіт" навіть його не попередили?
Оце так засада...
показати весь коментар
16.09.2024 15:34 Відповісти
в зе-лупи з єлдаком змінилися пріоритети, на черзі - "заморозка на окремих ділянках"
показати весь коментар
16.09.2024 14:35 Відповісти
Але ж китайці оголосили, що прикривають експорт безпілотників, які можуть бути використані як товари подвійного призначення. Швидше за все ми були не готові до такого кроку.
показати весь коментар
16.09.2024 14:52 Відповісти
Швидше за все, зебарани в 19-му сдєлалі сєбс вмєстє
показати весь коментар
16.09.2024 15:05 Відповісти
А де 1 мільйон дронів які пообіцяв президент ? чи для них головне не озброєння армії ,а утриматись як можна довше у владі ?пустопорожні розмви про мирний саміт від якого жодного результату.
показати весь коментар
16.09.2024 14:58 Відповісти
Так а вони себе вже забезпечили, поки війна іде виборів не буде, у нас по факту диктатура і всім норм.
показати весь коментар
16.09.2024 15:19 Відповісти
Просто ще не підросли мільярд дерев, щоб з них настругать мільйон дронів, дайтє єму єщьо одну Украіну - он научітся
показати весь коментар
16.09.2024 15:04 Відповісти
Це вже буде третя...
показати весь коментар
16.09.2024 15:37 Відповісти
..досит просто пояснюється: у кількатисячної банди зєлєнськіх йуд наразі сезон весіль і "свадєбнЫе дроны імені непокараного мародера Рєзнікова-17" на вагу свадЄбнага падарка свАім от сваіх ефективних манагерів-мародерів Зєлєнскага Підєрмачнага... , а в них ще й вилупляться дітки, які "за батьків не відповідають"...
- багата-таки та й сильна країна - Україна, яка й досі тримається після усих експериментів жлобів-лохторату №73 та результату їхньої життєдіяльності - зеленого лайна дермових зеленських..
показати весь коментар
16.09.2024 15:07 Відповісти
Китайці тупо перестали продавати Україні - вони оголошували
показати весь коментар
16.09.2024 15:27 Відповісти
Здається зеленський придумав новий рід військ "безпілотні системи " на чолі поставив якогось зрадника-адмірала .ну от 50 безпілотників йому вистачить .
показати весь коментар
16.09.2024 16:11 Відповісти
Потому что и армия и ее проблемы, бояр не волнуют. Бояре не созданы для войны. "Вам это дело нравиться, вы там и разбирайтесь сами". А так, вообще, надпотужно!
показати весь коментар
16.09.2024 16:17 Відповісти
Сподіваюсь то стимулювати внутрішнє виробництво
показати весь коментар
16.09.2024 18:36 Відповісти
просто зараз у ВСУ мало весіль.
показати весь коментар
17.09.2024 01:26 Відповісти
Мабуть це і є план перемоги зермачні...
показати весь коментар
18.09.2024 15:29 Відповісти
 
 