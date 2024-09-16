За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
Упродовж місяця, 16 серпня по 16 вересня 2024 року, Збройні сили України отримали від Міністерства оборони лише 50 дронів "Mavic 3T.
Про це повідомив у фейсбуку молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановна Агенція оборонних закупівель, чи можете ви пояснити, як так сталося, що за останній місяць (з 16 серпня по 16 вересня) ЗСУ отримало від Міністерство оборони аж 50 (пʼятдесят) дронів "Mavic 3T"? Не 50000, не 5000, і навіть не 500, а 50 сраних "мавіків три-те" на всю армію? Це по пів-мавіка на бригаду? Чи по чверті мавіка? При тому, що раніше постачання таких дронів вимірялося тисячами, а тепер - 50 штук? Хто за це відповість?", - порушує питання він.
Будь ласка, зачекайте...
Або погуй.
Кароч, не до вас їм зараз!
Карбонова рама для квадрокоптера;
Карбоновий промінь для квадрокоптера;
Квадрокоптер;
Мотор для квадрокоптера;
Набір компонентів для квадрокоптера;
Набір рам для квадрокоптерів;
Навігаційна камера для квадрокоптера;
Політний контролер для квадрокоптера;
Посадкові шасі для квадрокоптера;
Пропелер для квадрокоптера;
Рама для квадрокоптера;
Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
Цифрова система передання даних для квадрокоптера;
Детектор цифрової радіокомунікації;
Радіосистема;
Радіостанція;
Рація портативна;
Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
РЕБ системи;
Джерело https://prm.ua/kytay-z-1-veresnia-zaboronyt-eksport-tovariv-i-komplektuiuchykh-do-bpla-iak-tse-vplyne-na-ukrainu/ тут
До речі зверніть увагу на те, що заборона саме на морські і авіаперевезення. А в Китая з рашкою є величезний сухопутний кордон... Далі додумайте самі.
Навіть якщо припустити, що всі 50 дронів МО дало ВСІМ ЗСУ ДО 1 вересня ( до заборони ), то це було згідно плану? Що це за плани і реалізація планів???
Мабуть саме він буде пояснювати, чья пабєда планується на Банковій.
сартірахна їхніх фазендах та у мерседесах..... гниди
І не тільки розвідка, а і коригування артилерії, тих же ФПВ, трансляції, супровід штурмовиків і т.п.
Але вони також втрачаються і через РЕБ, погодні умови, їх збивають стрілкотньою, випрацьовують свій ресурс тощо.
І мавікісти працюють найближче до ЛБЗ.
Гроші пішли за цільовим фінансуванням --- на підготовку банкету до 4-го "форуму миру" в листопаді.
І так.
На Хрещатику вистачить ліхтарів.
Від Бесарабки і аж до арки.
"Прийде весна --- вішати будемо".
Зі. Чи ви, суки, сумніваєтесь?
Оце так засада...
- багата-таки та й сильна країна - Україна, яка й досі тримається після усих експериментів жлобів-лохторату №73 та результату їхньої життєдіяльності - зеленого лайна дермових зеленських..