За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко

Упродовж місяця, 16 серпня по 16 вересня 2024 року, Збройні сили України отримали від Міністерства оборони лише 50 дронів "Mavic 3T.

Про це повідомив у фейсбуку молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна Агенція оборонних закупівель, чи можете ви пояснити, як так сталося, що за останній місяць (з 16 серпня по 16 вересня) ЗСУ отримало від Міністерство оборони аж 50 (пʼятдесят) дронів "Mavic 3T"? Не 50000, не 5000, і навіть не 500, а 50 сраних "мавіків три-те" на всю армію? Це по пів-мавіка на бригаду? Чи по чверті мавіка? При тому, що раніше постачання таких дронів вимірялося тисячами, а тепер - 50 штук? Хто за це відповість?", - порушує питання він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко