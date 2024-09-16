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Оккупанты запустили "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)

Ворог запустив шахеди ввечері 16 вересня

В понедельник вечером, 16 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахеты на Сумщине курсом на Харьковщину", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:16.

"Шахеды на Сумщине курсом на Черниговщину", - сообщили ВС в 21:47.

В 22:33 Воздушные силы сообщили о:

  • Группе "шахедов" в Сумской области, которая продолжает движение в направлении Черниговщины.
  • Группе "шахедов" в Полтавской области, которая продолжает движение в направлении Киевщины".

Также читайте: Более 640 "шахедов" выпустила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский
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Млскальня не зупиниться ніколи ,
якщо їх ми не зупинимо ,
особливо психічно - хворого кремлівського окурка і плєшенфюрера😡
Важко назвати цього упиря людиною 🙁
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16.09.2024 20:32 Ответить
А, хіба, на кацапії люди є?
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16.09.2024 20:40 Ответить
На кацапіі живуть не люди , а неземні істоти ,
чорти би їх побрали
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16.09.2024 20:44 Ответить
як можуть чорти побрати собі подібних з рашистського краю, коли самий головний антихрист ,в них у мавзолеї і рашистські дітки антихриста, б'ють йому чолобитну, співаючи хвалебні пісні...
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16.09.2024 22:14 Ответить
За увесь час війни жодної ночі без цієї зарази(Скільки ж вони їх мають?(((
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16.09.2024 21:06 Ответить
Вони їх виробляють у промислових масштабах, заводи он побудували. А в нас тільки щоденні потужні відосики
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17.09.2024 05:03 Ответить
 
 