Оккупанты запустили "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)
В понедельник вечером, 16 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Шахеты на Сумщине курсом на Харьковщину", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:16.
"Шахеды на Сумщине курсом на Черниговщину", - сообщили ВС в 21:47.
В 22:33 Воздушные силы сообщили о:
- Группе "шахедов" в Сумской области, которая продолжает движение в направлении Черниговщины.
- Группе "шахедов" в Полтавской области, которая продолжает движение в направлении Киевщины".
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якщо їх ми не зупинимо ,
особливо психічно - хворого кремлівського окурка і плєшенфюрера😡
Важко назвати цього упиря людиною 🙁
чорти би їх побрали