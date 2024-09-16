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Окупанти запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Ворог запустив шахеди ввечері 16 вересня

У понеділок ввечері, 16 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахеди на Сумщині курсом на Харківщину", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ о 20:16.

"Шахеди на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомили ПС о 21:47. 

О 22:33 Повітряні сили повідомляли про:

  • "Групу шахедів на Сумщині, яка продовжує рух в напрямку Чернігівщини.
  • Групу шахедів на Полтавщині, яка продовжує рух в напрямку Київщини".

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Млскальня не зупиниться ніколи ,
якщо їх ми не зупинимо ,
особливо психічно - хворого кремлівського окурка і плєшенфюрера😡
Важко назвати цього упиря людиною 🙁
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16.09.2024 20:32 Відповісти
А, хіба, на кацапії люди є?
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16.09.2024 20:40 Відповісти
На кацапіі живуть не люди , а неземні істоти ,
чорти би їх побрали
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16.09.2024 20:44 Відповісти
як можуть чорти побрати собі подібних з рашистського краю, коли самий головний антихрист ,в них у мавзолеї і рашистські дітки антихриста, б'ють йому чолобитну, співаючи хвалебні пісні...
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16.09.2024 22:14 Відповісти
За увесь час війни жодної ночі без цієї зарази(Скільки ж вони їх мають?(((
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16.09.2024 21:06 Відповісти
Вони їх виробляють у промислових масштабах, заводи он побудували. А в нас тільки щоденні потужні відосики
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17.09.2024 05:03 Відповісти
 
 