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Новости Война
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армия РФ (18059) Курск (850)

На Курщине, в Кременном, армия РФ находится в полном окружении уже определенное время, - DeepState. КАРТА

В селі в Курській області росіяни опинилися в повному оточенні

По данным аналитиков DeepState, в российском селе Кремне в Курской области подразделения РФ оказались в полном окружении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинское OSINT-сообщество.

"С первых дней Курской операции, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически происходят успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой", - рассказали в DeepState.

Как отмечается, о зачистке Кремневого уже было сообщено не раз, однако российские войска до сих пор там.

Также смотрите: Детонация боекомплекта вражеского БТР-82А в Курской области. ВИДЕО

"В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, пид###ы в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов", - отметили аналитики.

DeepState добавляет, что с одной стороны зачистка села займет много сил и ресурсов, а с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия.

У селі в Курській області росіяни опинилися в повному оточенні
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Топ комментарии
+9
а хтось шариться по руснявим паблікам? може є такі, але друге, а думаєш кацапам про це кажуть?
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17.09.2024 08:28
+8
Ви десь чуєте зраду по руснявим паблікам? Звинувачення влади і командування? Вимоги розблокувати за будь-яку ціну? Ні.
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17.09.2024 08:27
+8
Тобто потрібно заборонити будь які негативні новини про війну і залишити лише телемарафон. Я правильно тебе розумію? Люди на передку вже не просто злі а складають списки зе слуг, кого першого грохнуть. Це позитивна новина чи негативна?
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17.09.2024 08:44
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Кадири? - старшии сказав шоб не здавались - бо на обмін не попадуть
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17.09.2024 08:26 Ответить
Зате попадуть до фурій гурій. (Фу́рії - римські богині помсти та мук совісті, що карають людей за гріхи.)
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17.09.2024 09:04 Ответить
Ви десь чуєте зраду по руснявим паблікам? Звинувачення влади і командування? Вимоги розблокувати за будь-яку ціну? Ні.
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17.09.2024 08:27 Ответить
а хтось шариться по руснявим паблікам? може є такі, але друге, а думаєш кацапам про це кажуть?
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17.09.2024 08:28 Ответить
Ну, є такі. Потів вижимки тут публікують. Так от "екстрактів" з крем'янською зрадою - немає.
Замовчування, заперечення, компенсація, нівелювання - так і робиться позитивний інформаційний фон. У нас, в тому числі за допомогою бєзумной, робиться виключно негативний.
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17.09.2024 08:32 Ответить
Тобто потрібно заборонити будь які негативні новини про війну і залишити лише телемарафон. Я правильно тебе розумію? Люди на передку вже не просто злі а складають списки зе слуг, кого першого грохнуть. Це позитивна новина чи негативна?
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17.09.2024 08:44 Ответить
Так виглядає демократія. Живіть з цим, або жадайте диктатури. Де все позитивно і красиво. А потім... піздєц подкрался нєзамєтно.
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17.09.2024 08:48 Ответить
Негативний фон заважає в тому числі мобілізації. Хто захоче йти на війну якщо кругом одна зрада?
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17.09.2024 10:24 Ответить
Тобто ви порівнюєте себе з зомбованими орками, весело

тільки є один нюанс ми не можемо воювати як вони м'ясом у нас немає стільки людського та матеріального ресурсу щоб ним розкидатись
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17.09.2024 09:48 Ответить
Не зомбовані вони, чудово все знають і розуміють. У них своя логіка. Не можна сказати, що зовсім безглузда. Принаймні, у них завжди хороший настрій, немає постійних депресій. Що впливає в тому числі на продуктивність праці.
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17.09.2024 10:02 Ответить
Веселий настрій тому що бухають багато... це нацональна традиція а не через те що виговорите

А друга причина тому що для них фактично війни немає, наша зброя в основному зачіпає прикордонні регіони а дальше ефект дуже малий

Тому у всіх їх відео чути про мирное время
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17.09.2024 11:27 Ответить
Але в Інтернеті у них майже немає "зради", як у нас. Навіть смартфони на фронті заборонили, щоб чогось неприємного у мережу не потрапило, настрій не зіпсувало. Чи правильно це - тільки час покаже. Це як ігнорувати хворобу. Або сама якось пройде, або коли заболить так, що не можна не звернути уваги, то вже й помирати час.
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17.09.2024 11:35 Ответить
Про смартфони то казки багато потрапляє в мережу... орки часто показують і тіла загиблих і навіть прильоти по їх ППО ... у нас з цим набагато строгіше чим у них

Просто у них в більшості регіонів війни немає, немає ударів, також з великих міст майже ніхто не воюють, на контракт ідуть ті хто не мають грошей з депресивних регіонів...

Тому це для них реаліті шоу яке не дуже емоційно позначається... не спали б вони поночам під час тривог подивився я б на їх емоційну стабільність
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17.09.2024 11:42 Ответить
Мова йде про інформаційну політику. Суцільні перемоги, заперечення проблем, только радость впєрєді. А потім комусь прилітає. А хтось і опиняється в окупації.
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17.09.2024 11:50 Ответить
напалмом зачистити
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17.09.2024 08:27 Ответить
Перетворити на Бахмут артилерією і зверху напалмом
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17.09.2024 08:29 Ответить
а що,в нас немає напалму??
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17.09.2024 08:40 Ответить
З трофейного "Солнцепёка", потім КАБами, з "Богдани" причесати, "Градами" проутюжити і термобарами полірнуть..
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17.09.2024 08:46 Ответить
А потім вирівнять бетоном
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17.09.2024 09:01 Ответить
Зрівняли б з землею з усім лайном, навіщо щось "зачищати", щоб гинули наші бійці? Т.зв. "мирним" - попередження на зразок "покинути стойбище за 12 годин", та й все!
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17.09.2024 08:58 Ответить
Русские своих не бросают, они их предают. Даже немцы в годы войны снабжали окруженные войска Паулюса под Сталинградом самолетами. А это бросили, предали и им дела нет, до своих войск.
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17.09.2024 09:06 Ответить
періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на ОВТ з БК та їжею
У Вовчанську на агрегатному вже четвертий місяць сидять, і навіть обороняються.
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17.09.2024 09:09 Ответить
Крем'яне - шість вулиць, три десятки хат. Яка армія там може бути оточена?
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17.09.2024 09:07 Ответить
Нова Брестська фортеця?
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17.09.2024 09:16 Ответить
В США, к примеру, проводится специально целая миссия для освобождения одного только своего пленного. Россия, которая заявляет, что она напала на Украину для защиты свои граждан. Нет никакого дела до своих попавших в окружение войск. Притом эти войска попали в окружение на территории самой России.
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17.09.2024 09:20 Ответить
оркская крепость...?
- нехай мочу п'ють та їдять одне одного, свинокацапи *******..
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17.09.2024 10:26 Ответить
ЗСУ зайняли Крем'яноє разом із Журавлями ще станом на кінець дня 14 вересня.
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17.09.2024 10:42 Ответить
https://t.me/Pavliuk_KSV/5603 @ "Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та ***********. Як наслідок - підняття білого прапору.
В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення.".
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17.09.2024 12:43 Ответить
Підвезіть мегафони, дайте поговорить , легше буде здаватись після розмови.
Маск, ще не розробив такі мегафони щоб москва почула?
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17.09.2024 20:53 Ответить
 
 