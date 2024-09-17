На Курщине, в Кременном, армия РФ находится в полном окружении уже определенное время, - DeepState. КАРТА

По данным аналитиков DeepState, в российском селе Кремне в Курской области подразделения РФ оказались в полном окружении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинское OSINT-сообщество.

"С первых дней Курской операции, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически происходят успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой", - рассказали в DeepState.

Как отмечается, о зачистке Кремневого уже было сообщено не раз, однако российские войска до сих пор там.

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"В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, пид###ы в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов", - отметили аналитики.

DeepState добавляет, что с одной стороны зачистка села займет много сил и ресурсов, а с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия.