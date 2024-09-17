На Курщине, в Кременном, армия РФ находится в полном окружении уже определенное время, - DeepState. КАРТА
По данным аналитиков DeepState, в российском селе Кремне в Курской области подразделения РФ оказались в полном окружении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинское OSINT-сообщество.
"С первых дней Курской операции, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически происходят успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой", - рассказали в DeepState.
Как отмечается, о зачистке Кремневого уже было сообщено не раз, однако российские войска до сих пор там.
"В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, пид###ы в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов", - отметили аналитики.
DeepState добавляет, что с одной стороны зачистка села займет много сил и ресурсов, а с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия.
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фурійгурій. (Фу́рії - римські богині помсти та мук совісті, що карають людей за гріхи.)
Замовчування, заперечення, компенсація, нівелювання - так і робиться позитивний інформаційний фон. У нас, в тому числі за допомогою бєзумной, робиться виключно негативний.
тільки є один нюанс ми не можемо воювати як вони м'ясом у нас немає стільки людського та матеріального ресурсу щоб ним розкидатись
А друга причина тому що для них фактично війни немає, наша зброя в основному зачіпає прикордонні регіони а дальше ефект дуже малий
Тому у всіх їх відео чути про мирное время
Просто у них в більшості регіонів війни немає, немає ударів, також з великих міст майже ніхто не воюють, на контракт ідуть ті хто не мають грошей з депресивних регіонів...
Тому це для них реаліті шоу яке не дуже емоційно позначається... не спали б вони поночам під час тривог подивився я б на їх емоційну стабільність
У Вовчанську на агрегатному вже четвертий місяць сидять, і навіть обороняються.
- нехай мочу п'ють та їдять одне одного, свинокацапи *******..
В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення.".
Маск, ще не розробив такі мегафони щоб москва почула?