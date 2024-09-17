В Крем’яному на Курщині армія РФ перебуває в повному оточенні вже певний час, - DeepState. КАРТА

За даними аналітиків DeepState, у російському селі Крем’яне в Курській області підрозділи РФ опинилися в повному оточенні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську OSINT-спільноту.

"З перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на ОВТ з БК та їжею", – розповіли в DeepState.

Як зазначається, про зачистку Крем'яного вже було повідомлено не раз, проте російські війська досі там.

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"У перші дні через брехню когось із піхоти, під##и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів", - зауважили аналітики.

DeepState додає, що з одного боку зачистка села забере багато сил та ресурсів, а з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні дії.