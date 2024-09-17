В Крем’яному на Курщині армія РФ перебуває в повному оточенні вже певний час, - DeepState. КАРТА
За даними аналітиків DeepState, у російському селі Крем’яне в Курській області підрозділи РФ опинилися в повному оточенні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську OSINT-спільноту.
"З перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на ОВТ з БК та їжею", – розповіли в DeepState.
Як зазначається, про зачистку Крем'яного вже було повідомлено не раз, проте російські війська досі там.
"У перші дні через брехню когось із піхоти, під##и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів", - зауважили аналітики.
DeepState додає, що з одного боку зачистка села забере багато сил та ресурсів, а з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні дії.
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фурійгурій. (Фу́рії - римські богині помсти та мук совісті, що карають людей за гріхи.)
Замовчування, заперечення, компенсація, нівелювання - так і робиться позитивний інформаційний фон. У нас, в тому числі за допомогою бєзумной, робиться виключно негативний.
тільки є один нюанс ми не можемо воювати як вони м'ясом у нас немає стільки людського та матеріального ресурсу щоб ним розкидатись
А друга причина тому що для них фактично війни немає, наша зброя в основному зачіпає прикордонні регіони а дальше ефект дуже малий
Тому у всіх їх відео чути про мирное время
Просто у них в більшості регіонів війни немає, немає ударів, також з великих міст майже ніхто не воюють, на контракт ідуть ті хто не мають грошей з депресивних регіонів...
Тому це для них реаліті шоу яке не дуже емоційно позначається... не спали б вони поночам під час тривог подивився я б на їх емоційну стабільність
У Вовчанську на агрегатному вже четвертий місяць сидять, і навіть обороняються.
- нехай мочу п'ють та їдять одне одного, свинокацапи *******..
В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення.".
Маск, ще не розробив такі мегафони щоб москва почула?