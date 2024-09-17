УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6207 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 119 30

В Крем’яному на Курщині армія РФ перебуває в повному оточенні вже певний час, - DeepState. КАРТА

В селі в Курській області росіяни опинилися в повному оточенні

За даними аналітиків DeepState, у російському селі Крем’яне в Курській області підрозділи РФ опинилися в повному оточенні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську OSINT-спільноту.

"З перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на ОВТ з БК та їжею", – розповіли в DeepState.

Як зазначається, про зачистку Крем'яного вже було повідомлено не раз, проте російські війська досі там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Детонація боєкомплекту ворожого БТР-82А в Курській області. ВIДЕО

"У перші дні через брехню когось із піхоти, під##и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів", - зауважили аналітики.

DeepState додає, що з одного боку зачистка села забере багато сил та ресурсів, а з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні дії.

У селі в Курській області росіяни опинилися в повному оточенні

Автор: 

армія рф (17388) Курськ (1109)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
а хтось шариться по руснявим паблікам? може є такі, але друге, а думаєш кацапам про це кажуть?
показати весь коментар
17.09.2024 08:28
+8
Ви десь чуєте зраду по руснявим паблікам? Звинувачення влади і командування? Вимоги розблокувати за будь-яку ціну? Ні.
показати весь коментар
17.09.2024 08:27
+8
Тобто потрібно заборонити будь які негативні новини про війну і залишити лише телемарафон. Я правильно тебе розумію? Люди на передку вже не просто злі а складають списки зе слуг, кого першого грохнуть. Це позитивна новина чи негативна?
показати весь коментар
17.09.2024 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кадири? - старшии сказав шоб не здавались - бо на обмін не попадуть
показати весь коментар
17.09.2024 08:26 Відповісти
Зате попадуть до фурій гурій. (Фу́рії - римські богині помсти та мук совісті, що карають людей за гріхи.)
показати весь коментар
17.09.2024 09:04 Відповісти
Ви десь чуєте зраду по руснявим паблікам? Звинувачення влади і командування? Вимоги розблокувати за будь-яку ціну? Ні.
показати весь коментар
17.09.2024 08:27 Відповісти
а хтось шариться по руснявим паблікам? може є такі, але друге, а думаєш кацапам про це кажуть?
показати весь коментар
17.09.2024 08:28 Відповісти
Ну, є такі. Потів вижимки тут публікують. Так от "екстрактів" з крем'янською зрадою - немає.
Замовчування, заперечення, компенсація, нівелювання - так і робиться позитивний інформаційний фон. У нас, в тому числі за допомогою бєзумной, робиться виключно негативний.
показати весь коментар
17.09.2024 08:32 Відповісти
Тобто потрібно заборонити будь які негативні новини про війну і залишити лише телемарафон. Я правильно тебе розумію? Люди на передку вже не просто злі а складають списки зе слуг, кого першого грохнуть. Це позитивна новина чи негативна?
показати весь коментар
17.09.2024 08:44 Відповісти
Так виглядає демократія. Живіть з цим, або жадайте диктатури. Де все позитивно і красиво. А потім... піздєц подкрался нєзамєтно.
показати весь коментар
17.09.2024 08:48 Відповісти
Негативний фон заважає в тому числі мобілізації. Хто захоче йти на війну якщо кругом одна зрада?
показати весь коментар
17.09.2024 10:24 Відповісти
Тобто ви порівнюєте себе з зомбованими орками, весело

тільки є один нюанс ми не можемо воювати як вони м'ясом у нас немає стільки людського та матеріального ресурсу щоб ним розкидатись
показати весь коментар
17.09.2024 09:48 Відповісти
Не зомбовані вони, чудово все знають і розуміють. У них своя логіка. Не можна сказати, що зовсім безглузда. Принаймні, у них завжди хороший настрій, немає постійних депресій. Що впливає в тому числі на продуктивність праці.
показати весь коментар
17.09.2024 10:02 Відповісти
Веселий настрій тому що бухають багато... це нацональна традиція а не через те що виговорите

А друга причина тому що для них фактично війни немає, наша зброя в основному зачіпає прикордонні регіони а дальше ефект дуже малий

Тому у всіх їх відео чути про мирное время
показати весь коментар
17.09.2024 11:27 Відповісти
Але в Інтернеті у них майже немає "зради", як у нас. Навіть смартфони на фронті заборонили, щоб чогось неприємного у мережу не потрапило, настрій не зіпсувало. Чи правильно це - тільки час покаже. Це як ігнорувати хворобу. Або сама якось пройде, або коли заболить так, що не можна не звернути уваги, то вже й помирати час.
показати весь коментар
17.09.2024 11:35 Відповісти
Про смартфони то казки багато потрапляє в мережу... орки часто показують і тіла загиблих і навіть прильоти по їх ППО ... у нас з цим набагато строгіше чим у них

Просто у них в більшості регіонів війни немає, немає ударів, також з великих міст майже ніхто не воюють, на контракт ідуть ті хто не мають грошей з депресивних регіонів...

Тому це для них реаліті шоу яке не дуже емоційно позначається... не спали б вони поночам під час тривог подивився я б на їх емоційну стабільність
показати весь коментар
17.09.2024 11:42 Відповісти
Мова йде про інформаційну політику. Суцільні перемоги, заперечення проблем, только радость впєрєді. А потім комусь прилітає. А хтось і опиняється в окупації.
показати весь коментар
17.09.2024 11:50 Відповісти
напалмом зачистити
показати весь коментар
17.09.2024 08:27 Відповісти
Перетворити на Бахмут артилерією і зверху напалмом
показати весь коментар
17.09.2024 08:29 Відповісти
а що,в нас немає напалму??
показати весь коментар
17.09.2024 08:40 Відповісти
З трофейного "Солнцепёка", потім КАБами, з "Богдани" причесати, "Градами" проутюжити і термобарами полірнуть..
показати весь коментар
17.09.2024 08:46 Відповісти
А потім вирівнять бетоном
показати весь коментар
17.09.2024 09:01 Відповісти
Зрівняли б з землею з усім лайном, навіщо щось "зачищати", щоб гинули наші бійці? Т.зв. "мирним" - попередження на зразок "покинути стойбище за 12 годин", та й все!
показати весь коментар
17.09.2024 08:58 Відповісти
Русские своих не бросают, они их предают. Даже немцы в годы войны снабжали окруженные войска Паулюса под Сталинградом самолетами. А это бросили, предали и им дела нет, до своих войск.
показати весь коментар
17.09.2024 09:06 Відповісти
періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на ОВТ з БК та їжею
У Вовчанську на агрегатному вже четвертий місяць сидять, і навіть обороняються.
показати весь коментар
17.09.2024 09:09 Відповісти
Крем'яне - шість вулиць, три десятки хат. Яка армія там може бути оточена?
показати весь коментар
17.09.2024 09:07 Відповісти
Нова Брестська фортеця?
показати весь коментар
17.09.2024 09:16 Відповісти
В США, к примеру, проводится специально целая миссия для освобождения одного только своего пленного. Россия, которая заявляет, что она напала на Украину для защиты свои граждан. Нет никакого дела до своих попавших в окружение войск. Притом эти войска попали в окружение на территории самой России.
показати весь коментар
17.09.2024 09:20 Відповісти
оркская крепость...?
- нехай мочу п'ють та їдять одне одного, свинокацапи *******..
показати весь коментар
17.09.2024 10:26 Відповісти
ЗСУ зайняли Крем'яноє разом із Журавлями ще станом на кінець дня 14 вересня.
показати весь коментар
17.09.2024 10:42 Відповісти
https://t.me/Pavliuk_KSV/5603 @ "Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та ***********. Як наслідок - підняття білого прапору.
В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення.".
показати весь коментар
17.09.2024 12:43 Відповісти
Підвезіть мегафони, дайте поговорить , легше буде здаватись після розмови.
Маск, ще не розробив такі мегафони щоб москва почула?
показати весь коментар
17.09.2024 20:53 Відповісти
 
 