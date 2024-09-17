Утечки информации военного характера из официальных камер наблюдения не было, - МВД
Утечки информации военного характера с официальных камер наблюдения не было зафиксировано.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Фактов утечки информации, которая касается военных действий, в частности, относительно проезда военной техники, из официальных источников не было. Имею в виду информацию с официальных камер видеонаблюдения Нацполиции, системы на автодорогах, которая фиксирует нарушения безопасности дорожного движения", - рассказал он.
Тимченко отметил, что в случае подозрения, что может быть утечка информации или же такая утечка уже произошла, то сотрудников привлекают к различным видам ответственности.
"Все блогеры, обычные граждане, которые снимали работу ПВО, прилеты ракет по объектам критической инфраструктуры и выкладывали это в соцсети или делали стрим, были идентифицированы и привлечены к ответственности", - добавил замминистра.
По словам Тимченко, только государственные органы и правоохранительные ведомства принимают решение, какую информацию в условиях войны можно обнародовать.
"Если информация чувствительная, она публикуется из соответствующих официальных источников. Публикация под анонимными никнеймами затрудняет идентификацию автора контента, но правоохранители сегодня имеют достаточно инструментов, чтобы установить, кто именно это сделал", - подытожил он.
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