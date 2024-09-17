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Новости Война
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Утечки информации военного характера из официальных камер наблюдения не было, - МВД

У МВС заявили, що витоку інформації про ЗСУ з офіційних камер спостережння не було

Утечки информации военного характера с официальных камер наблюдения не было зафиксировано.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фактов утечки информации, которая касается военных действий, в частности, относительно проезда военной техники, из официальных источников не было. Имею в виду информацию с официальных камер видеонаблюдения Нацполиции, системы на автодорогах, которая фиксирует нарушения безопасности дорожного движения", - рассказал он.

Тимченко отметил, что в случае подозрения, что может быть утечка информации или же такая утечка уже произошла, то сотрудников привлекают к различным видам ответственности.

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"Все блогеры, обычные граждане, которые снимали работу ПВО, прилеты ракет по объектам критической инфраструктуры и выкладывали это в соцсети или делали стрим, были идентифицированы и привлечены к ответственности", - добавил замминистра.

По словам Тимченко, только государственные органы и правоохранительные ведомства принимают решение, какую информацию в условиях войны можно обнародовать.

"Если информация чувствительная, она публикуется из соответствующих официальных источников. Публикация под анонимными никнеймами затрудняет идентификацию автора контента, но правоохранители сегодня имеют достаточно инструментов, чтобы установить, кто именно это сделал", - подытожил он.

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Автор: 

МВД (9318) видеонаблюдение (176)


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Топ комментарии
+11
Народна прикмета.
Якщо ні з того, ні з цього, Зельониє почали виправдовуватись, та запевняти, що нічого подібного не було, то воно таки сталось!
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17.09.2024 11:12
+6
А чому цы камери на період війни взагалі не демонтовано?! Всі вони китайського виробництва. Китайські диллери самі мають змогу вмикати і вимикати ці камери на власний розсуд, завантажувати відео і відключатись. Китай же союзник рашки у війні. Тому з цими всіма їхніми гаджетами бавитись не слід. Це свого роду "побутові шпигуни".
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17.09.2024 11:09
+5
Фьодоров також бив себе п'яткою в груди і клявся, що Дію не ламали.
Але суд в США констатував факт зламу.

"«Голос Америки» з посиланням на Wall Street Journal https://cutt.ly/sedqsH55 підтверджує , що Дію було хакнуто у січні 2022, за місяць до повномасштабного вторгнення, цитата: «Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі»
У свою чергу, Wall Street Journal пише про це на підставі ознайомлення з судовими документами США."

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17.09.2024 11:13
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Правила форума Совет форумчан
А чому цы камери на період війни взагалі не демонтовано?! Всі вони китайського виробництва. Китайські диллери самі мають змогу вмикати і вимикати ці камери на власний розсуд, завантажувати відео і відключатись. Китай же союзник рашки у війні. Тому з цими всіма їхніми гаджетами бавитись не слід. Це свого роду "побутові шпигуни".
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17.09.2024 11:09 Ответить
Тому що вони дешевші , а все що дешевше в підсумку потім виходить дорожче так і в нас все
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17.09.2024 11:11 Ответить
Не дешеві, навпаки, досить вартісні моделі встановлюються.
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17.09.2024 11:30 Ответить
Народна прикмета.
Якщо ні з того, ні з цього, Зельониє почали виправдовуватись, та запевняти, що нічого подібного не було, то воно таки сталось!
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17.09.2024 11:12 Ответить
Фьодоров також бив себе п'яткою в груди і клявся, що Дію не ламали.
Але суд в США констатував факт зламу.

"«Голос Америки» з посиланням на Wall Street Journal https://cutt.ly/sedqsH55 підтверджує , що Дію було хакнуто у січні 2022, за місяць до повномасштабного вторгнення, цитата: «Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі»
У свою чергу, Wall Street Journal пише про це на підставі ознайомлення з судовими документами США."

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17.09.2024 11:13 Ответить
Главменти не просто так зробили цю заяву. Вони виправдовуються перед прийняттям слугами-виродками законопроекту про тотальне стеження за громадянами України. Паралельно з цим, каZапські агенти будуть зливати ворогу потрібну йому інформацію про переміщення по дорогах України військової техніки.

В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації - у тому числі про місце проживання.

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.

Незважаючи на те, що під час воєнного стану водії навіть не можуть встановити відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. До розгляду відповідного законопроекту 11031 незабаром повернеться Верховна Рада.
Нагадаємо, у лютому 2024 року проект зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

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17.09.2024 11:22 Ответить
Так-так, вважайте що ми вам віримо, принаймі українці які не зазомбовані ЗЄшмарафоном.
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17.09.2024 11:15 Ответить
А скільки галасу було навколо відеореєстраторів.
Заборонити! Ніззя! Оштрафуємо!
Дятли...
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17.09.2024 11:20 Ответить
Спочатку не було , потім - не було зафіксовано . Так фіксуйте краще , це не одне й те ж саме .
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17.09.2024 11:40 Ответить
Все можливо взламати, але залежить від кінцевої суми. Наразі, найдешевше, вважаю, домовитися з поліцейським, який там і працює. Зараз понабирали туди усякий непотріб, який має кришу у вигляді богатого тата або дяді, щоб відмазатися від захисту країни та отримати броню. Нутро гниле та ніколи не відмовиться від певної суми для заохочення. Тому і маємо витік, про який завуальовано каже посадовець Бо не буває диму без вогню. а працювати на випередження - не їхня метода.
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17.09.2024 13:06 Ответить
 
 