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Новини Війна
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Витоку інформації військового характеру з офіційних камер спостереження не було, - МВС

У МВС заявили, що витоку інформації про ЗСУ з офіційних камер спостережння не було

Витоку інформації військового характеру з офіційних камер спостереження не було зафіксовано.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Фактів витоку інформації, яка стосується воєнних дій, зокрема, щодо проїзду воєнної техніки, з офіційних джерел не було. Маю на увазі інформацію з офіційних камер відеоспостереження Нацполіції, системи на автошляхах, яка фіксує порушення безпеки дорожнього руху", - розповів він.

Тимченко зазначив, що у разі підозри, що може бути витік інформації або ж такий витік вже стався, то співробітників притягують до різних видів відповідальності.

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"Усі блогери, звичайні громадяни, які знімали роботу ППО, прильоти ракет по об'єктах критичної інфраструктури й викладали це в соцмережі або робили стрим, були ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - додав заступник міністра.

За словами Тимченка, тільки державні органи та правоохоронні відомства ухвалюють рішення, яку інформацію в умовах війни можна оприлюднювати.

"Якщо інформація чутлива, вона публікується з відповідних офіційних джерел. Публікація під анонімними нікнеймами ускладнює ідентифікацію автора контенту, але правоохоронці сьогодні мають достатньо інструментів, щоб встановити, хто саме це зробив", - підсумував він.

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Автор: 

МВС (3501) відеонагляд (108)


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Топ коментарі
+11
Народна прикмета.
Якщо ні з того, ні з цього, Зельониє почали виправдовуватись, та запевняти, що нічого подібного не було, то воно таки сталось!
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17.09.2024 11:12
+6
А чому цы камери на період війни взагалі не демонтовано?! Всі вони китайського виробництва. Китайські диллери самі мають змогу вмикати і вимикати ці камери на власний розсуд, завантажувати відео і відключатись. Китай же союзник рашки у війні. Тому з цими всіма їхніми гаджетами бавитись не слід. Це свого роду "побутові шпигуни".
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17.09.2024 11:09
+5
Фьодоров також бив себе п'яткою в груди і клявся, що Дію не ламали.
Але суд в США констатував факт зламу.

"«Голос Америки» з посиланням на Wall Street Journal https://cutt.ly/sedqsH55 підтверджує , що Дію було хакнуто у січні 2022, за місяць до повномасштабного вторгнення, цитата: «Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі»
У свою чергу, Wall Street Journal пише про це на підставі ознайомлення з судовими документами США."

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17.09.2024 11:13
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А чому цы камери на період війни взагалі не демонтовано?! Всі вони китайського виробництва. Китайські диллери самі мають змогу вмикати і вимикати ці камери на власний розсуд, завантажувати відео і відключатись. Китай же союзник рашки у війні. Тому з цими всіма їхніми гаджетами бавитись не слід. Це свого роду "побутові шпигуни".
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17.09.2024 11:09 Відповісти
Тому що вони дешевші , а все що дешевше в підсумку потім виходить дорожче так і в нас все
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17.09.2024 11:11 Відповісти
Не дешеві, навпаки, досить вартісні моделі встановлюються.
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17.09.2024 11:30 Відповісти
Народна прикмета.
Якщо ні з того, ні з цього, Зельониє почали виправдовуватись, та запевняти, що нічого подібного не було, то воно таки сталось!
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17.09.2024 11:12 Відповісти
Фьодоров також бив себе п'яткою в груди і клявся, що Дію не ламали.
Але суд в США констатував факт зламу.

"«Голос Америки» з посиланням на Wall Street Journal https://cutt.ly/sedqsH55 підтверджує , що Дію було хакнуто у січні 2022, за місяць до повномасштабного вторгнення, цитата: «Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі»
У свою чергу, Wall Street Journal пише про це на підставі ознайомлення з судовими документами США."

показати весь коментар
17.09.2024 11:13 Відповісти
Главменти не просто так зробили цю заяву. Вони виправдовуються перед прийняттям слугами-виродками законопроекту про тотальне стеження за громадянами України. Паралельно з цим, каZапські агенти будуть зливати ворогу потрібну йому інформацію про переміщення по дорогах України військової техніки.

В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації - у тому числі про місце проживання.

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.

Незважаючи на те, що під час воєнного стану водії навіть не можуть встановити відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. До розгляду відповідного законопроекту 11031 незабаром повернеться Верховна Рада.
Нагадаємо, у лютому 2024 року проект зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

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17.09.2024 11:22 Відповісти
Так-так, вважайте що ми вам віримо, принаймі українці які не зазомбовані ЗЄшмарафоном.
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17.09.2024 11:15 Відповісти
А скільки галасу було навколо відеореєстраторів.
Заборонити! Ніззя! Оштрафуємо!
Дятли...
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17.09.2024 11:20 Відповісти
Спочатку не було , потім - не було зафіксовано . Так фіксуйте краще , це не одне й те ж саме .
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17.09.2024 11:40 Відповісти
Все можливо взламати, але залежить від кінцевої суми. Наразі, найдешевше, вважаю, домовитися з поліцейським, який там і працює. Зараз понабирали туди усякий непотріб, який має кришу у вигляді богатого тата або дяді, щоб відмазатися від захисту країни та отримати броню. Нутро гниле та ніколи не відмовиться від певної суми для заохочення. Тому і маємо витік, про який завуальовано каже посадовець Бо не буває диму без вогню. а працювати на випередження - не їхня метода.
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17.09.2024 13:06 Відповісти
 
 