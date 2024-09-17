Витоку інформації військового характеру з офіційних камер спостереження не було, - МВС
Витоку інформації військового характеру з офіційних камер спостереження не було зафіксовано.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Фактів витоку інформації, яка стосується воєнних дій, зокрема, щодо проїзду воєнної техніки, з офіційних джерел не було. Маю на увазі інформацію з офіційних камер відеоспостереження Нацполіції, системи на автошляхах, яка фіксує порушення безпеки дорожнього руху", - розповів він.
Тимченко зазначив, що у разі підозри, що може бути витік інформації або ж такий витік вже стався, то співробітників притягують до різних видів відповідальності.
"Усі блогери, звичайні громадяни, які знімали роботу ППО, прильоти ракет по об'єктах критичної інфраструктури й викладали це в соцмережі або робили стрим, були ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - додав заступник міністра.
За словами Тимченка, тільки державні органи та правоохоронні відомства ухвалюють рішення, яку інформацію в умовах війни можна оприлюднювати.
"Якщо інформація чутлива, вона публікується з відповідних офіційних джерел. Публікація під анонімними нікнеймами ускладнює ідентифікацію автора контенту, але правоохоронці сьогодні мають достатньо інструментів, щоб встановити, хто саме це зробив", - підсумував він.
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