Витоку інформації військового характеру з офіційних камер спостереження не було, - МВС

Витоку інформації військового характеру з офіційних камер спостереження не було зафіксовано.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Фактів витоку інформації, яка стосується воєнних дій, зокрема, щодо проїзду воєнної техніки, з офіційних джерел не було. Маю на увазі інформацію з офіційних камер відеоспостереження Нацполіції, системи на автошляхах, яка фіксує порушення безпеки дорожнього руху", - розповів він.

Тимченко зазначив, що у разі підозри, що може бути витік інформації або ж такий витік вже стався, то співробітників притягують до різних видів відповідальності.

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"Усі блогери, звичайні громадяни, які знімали роботу ППО, прильоти ракет по об'єктах критичної інфраструктури й викладали це в соцмережі або робили стрим, були ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - додав заступник міністра.

За словами Тимченка, тільки державні органи та правоохоронні відомства ухвалюють рішення, яку інформацію в умовах війни можна оприлюднювати.

"Якщо інформація чутлива, вона публікується з відповідних офіційних джерел. Публікація під анонімними нікнеймами ускладнює ідентифікацію автора контенту, але правоохоронці сьогодні мають достатньо інструментів, щоб встановити, хто саме це зробив", - підсумував він.

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