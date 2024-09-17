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Новости Война
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На Львовщине и Ивано-Франковщине объявляли тревогу из-за угрозы ударных БПЛА (обновлено)

На Львівщині та Івано-Франківщині оголошено тривогу

Во Львовской и Ивано-Франковской области объявлена тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза ударных беспилотников. Не игнорируйте", - отметил он.

Сейчас воздушная тревога объявлена на Львовщине и Ивано-Франковщине.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что "воздушная тревога во Львовской и Ивано-Франковской областях связана с возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели".

По состоянию на 12.58 в областях объявлено об отбое тревоги.

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На Львівщині та Івано-Франківщині оголошено тривогу

Автор: 

воздушная тревога (792) Львовская область (2904)


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Вони що, з Польщі залетіли?
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17.09.2024 12:10 Ответить
Можливо через ******** летіли, або хтось щось дуже сильно помахав.
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17.09.2024 12:18 Ответить
Звідки вони матеріалізувалися?
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17.09.2024 12:13 Ответить
Контрабандисты шалят?)
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17.09.2024 12:17 Ответить
Цікаво. По всім суміжним областям тривог сьогодні не було. І тут раптом Львівська та Івано-Франківська на рівному місці. Прогавили?
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17.09.2024 12:22 Ответить
Можливо орбан бешкетує?
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17.09.2024 12:25 Ответить
 
 