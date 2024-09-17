На Львовщине и Ивано-Франковщине объявляли тревогу из-за угрозы ударных БПЛА (обновлено)
Во Львовской и Ивано-Франковской области объявлена тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Есть угроза ударных беспилотников. Не игнорируйте", - отметил он.
Сейчас воздушная тревога объявлена на Львовщине и Ивано-Франковщине.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что "воздушная тревога во Львовской и Ивано-Франковской областях связана с возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели".
По состоянию на 12.58 в областях объявлено об отбое тревоги.
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