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Новини Війна
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На Львівщині та Івано-Франківщині оголошували тривогу через загрозу ударних БПЛА (оновлено)

На Львівщині та Івано-Франківщині оголошено тривогу

У Львівській та Івано-Франківській області оголошували тривогу через загрозу ударних БПЛА.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Є загроза ударних безпілотників. Не ігноруйте", - зазначив він.

Наразі повітряну тривогу оголошено на Львівщині та Івано-Франківщині.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що "повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях пов'язана із можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі".

Станом на 12:58 в областях оголошено про відбій тривоги.

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На Львівщині та Івано-Франківщині оголошено тривогу

Автор: 

повітряна тривога (919) Львівська область (2428)


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Вони що, з Польщі залетіли?
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17.09.2024 12:10 Відповісти
Можливо через ******** летіли, або хтось щось дуже сильно помахав.
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17.09.2024 12:18 Відповісти
Звідки вони матеріалізувалися?
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17.09.2024 12:13 Відповісти
Контрабандисты шалят?)
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17.09.2024 12:17 Відповісти
Цікаво. По всім суміжним областям тривог сьогодні не було. І тут раптом Львівська та Івано-Франківська на рівному місці. Прогавили?
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17.09.2024 12:22 Відповісти
Можливо орбан бешкетує?
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17.09.2024 12:25 Відповісти
 
 