На Львівщині та Івано-Франківщині оголошували тривогу через загрозу ударних БПЛА (оновлено)

У Львівській та Івано-Франківській області оголошували тривогу через загрозу ударних БПЛА.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Є загроза ударних безпілотників. Не ігноруйте", - зазначив він.

Наразі повітряну тривогу оголошено на Львівщині та Івано-Франківщині.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що "повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях пов'язана із можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі".

Станом на 12:58 в областях оголошено про відбій тривоги.

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