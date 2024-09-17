На Львівщині та Івано-Франківщині оголошували тривогу через загрозу ударних БПЛА (оновлено)
У Львівській та Івано-Франківській області оголошували тривогу через загрозу ударних БПЛА.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Є загроза ударних безпілотників. Не ігноруйте", - зазначив він.
Наразі повітряну тривогу оголошено на Львівщині та Івано-Франківщині.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що "повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях пов'язана із можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі".
Станом на 12:58 в областях оголошено про відбій тривоги.
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