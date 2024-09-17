Рашисты ударили дроном по Херсону: ранена женщина
Сегодня, 17 сентября 2024 года, войска РФ атаковали с использованием БпЛА Днепровский район Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Пострадавшая женщина
По данным ОВА, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 45-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в магазине.
Она получила взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Херсон, два человека ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль