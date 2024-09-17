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Рашисты ударили дроном по Херсону: ранена женщина

Обстріл Херсону

Сегодня, 17 сентября 2024 года, войска РФ атаковали с использованием БпЛА Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Пострадавшая женщина

По данным ОВА, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 45-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в магазине.

Она получила взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Херсон, два человека ранены.

Автор: 

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