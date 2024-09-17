Рашисти вдарили дроном по Херсону: поранено жінку

Сьогодні, 17 вересня 2024 року, війська РФ атакували з використанням БпЛА Дніпровський район Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Постраждала жінка

За даними ОВА, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 45-річна жінка, яка на момент атаки перебувала у магазині.

Вона дістала вибухову травму і контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували Херсон, двоє людей поранені.