На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитые цели: Попадания не допущены
Ночью и утром Киевскую область атаковали ударные дроны. В области работали силы ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть сбитые цели. Спасибо нашим военным за надежную защиту! Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - говорится в сообщении.
Также в одном из районов области ликвидировали пожар сухой травы. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
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