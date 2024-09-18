На Київщині працювали сили ППО, є збиті цілі: Влучань не допущено

Вночі та вранці Київську область атакували ударні дрони. В області працювали сили ППО.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Є збиті цілі. Дякуємо нашим військовим за надійний захист! Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться в повідомленні.

Також в одному з районів області ліквідували пожежу сухої трави. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

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