На Київщині працювали сили ППО, є збиті цілі: Влучань не допущено
Вночі та вранці Київську область атакували ударні дрони. В області працювали сили ППО.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Є збиті цілі. Дякуємо нашим військовим за надійний захист! Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться в повідомленні.
Також в одному з районів області ліквідували пожежу сухої трави. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
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