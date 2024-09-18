В ВР зарегистрировали законопроект о реформе соглашений со следствием по коррупционным преступлениям, согласованный с партнерами, - Шабунин

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12039 о реформе соглашений со следствием в коррупционных преступлениях.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Реформа сделки со следствием до конца сентября - это договоренность с ЕС в обмен на 350 млрд евро в бюджет, отметил он.

"В предыдущей серии - под видом "реформы" Татаров и ко попытались пропихнуть законопроект №11340, который позволял коррупционерам откупиться от тюрьмы. Благодаря публичному скандалу ту попытку ОП удалось отбить.

Новый законопроект №12039 - в большей степени решает проблемы, которые сейчас есть в соглашениях со следствием. Он согласован с НАБУ, САП и международными партнерами. Сегодня-завтра состоится заседание правоохранительного комитета по этому вопросу", - написал Шабунин.

Читайте также: "Слуга народа" Ионушас хочет провести через комитет законопроект, который позволит коррупционерам "откупиться" от строгого наказания, - Шабунин

Глава ЦПК призвал членов комитета ВР воздержаться от любых провокаций и попыток продвинуть вредные правки в законопроект.

"Такие попытки бросят нас в очередной скандал национального масштаба. А в ЕС точно есть столицы (и силы), которые воспользуются этим скандалом для раскрутки нарратива о "тотальной коррумпированности власти Зеленского". Что точно ударит по финансовой и военной поддержке нас Европейским Союзом.

Депутаты, которые ради спасения своих коррупционеров сделают такое - очевидные враги Украины. Мы сделаем их имена известными каждому украинцу. Однако политическая ответственность за такие действия депутатов будут лежать на Владимире Зеленском", - подытожил он.

Читайте также: Ермак заявил, что кто-то "масштабирует проблему коррупции", однако он может решить кучу этих проблем в течение часа, учитывая всю его власть, - Шабунин