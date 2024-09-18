В ВР зарегистрировали законопроект о реформе соглашений со следствием по коррупционным преступлениям, согласованный с партнерами, - Шабунин
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12039 о реформе соглашений со следствием в коррупционных преступлениях.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Реформа сделки со следствием до конца сентября - это договоренность с ЕС в обмен на 350 млрд евро в бюджет, отметил он.
"В предыдущей серии - под видом "реформы" Татаров и ко попытались пропихнуть законопроект №11340, который позволял коррупционерам откупиться от тюрьмы. Благодаря публичному скандалу ту попытку ОП удалось отбить.
Новый законопроект №12039 - в большей степени решает проблемы, которые сейчас есть в соглашениях со следствием. Он согласован с НАБУ, САП и международными партнерами. Сегодня-завтра состоится заседание правоохранительного комитета по этому вопросу", - написал Шабунин.
Глава ЦПК призвал членов комитета ВР воздержаться от любых провокаций и попыток продвинуть вредные правки в законопроект.
"Такие попытки бросят нас в очередной скандал национального масштаба. А в ЕС точно есть столицы (и силы), которые воспользуются этим скандалом для раскрутки нарратива о "тотальной коррумпированности власти Зеленского". Что точно ударит по финансовой и военной поддержке нас Европейским Союзом.
Депутаты, которые ради спасения своих коррупционеров сделают такое - очевидные враги Украины. Мы сделаем их имена известными каждому украинцу. Однако политическая ответственность за такие действия депутатов будут лежать на Владимире Зеленском", - подытожил он.
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бо, як бачимо, бутусов корешує з шабунєй.
але ж:
ось ви кажете, шабуня те, шабуня се!
а, шабуня оно який потужний, нагнув зе!парламент, і вони під переможним тиском, не втрималися і зареєстрували, вимоги від спонсорів шабуні.
тепер, ще трохи, і піднімуть податки, тому що наполегливо вимагає мвф. так так, всі про це кажуть. і гетманцев, і ще якісь фріки від зе!шобли.