У ВР зареєстрували законопроєкт про реформу угод зі слідством в корупційних злочинах, погоджений із партнерами, - Шабунін

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12039 про реформу угод зі слідством в корупційних злочинах.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Реформа угоди зі слідством до кінця вересня - це домовленість із ЄС в обмін на 350 млрд євро в бюджет, зазначив він.

"У попередній серії - під виглядом "реформи" Татаров і ко спробували пропхати законопроєкт №11340, який дозволяв корупціонерам відкупитися від вʼязниці. Завдяки публічному скандалу ту спробу ОП вдалося відбити.

Новий законопроєкт №12039 — більшою мірою вирішує проблеми, які зараз є в угодах зі слідством. Він погоджений з НАБУ, САП та міжнародними партнерами. Сьогодні-завтра відбудеться засідання правоохоронного комітету з цього питання", - пояснив Шабунін.

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Голова ЦПК закликав членів комітету ВР утриматися від будь-яких провокацій та намагань просунути шкідливі правки в законопроєкт.

"Такі спроби кинуть нас в черговий скандал національного масштабу. А в ЄС точно є столиці (та сили), які скористаються цим скандалом для розкручування наративу про "тотальну корумпованість влади Зеленського". Що точно вдарить по фінансовій та військовій підтримці нас Європейським Союзом.

Депутати, які заради порятунку своїх корупціонерів зроблять таке – очевидні вороги України. Ми зробимо їхні імена відомими кожному українцю. Проте політична відповідальність за такі дії депутатів лежатимуть на Володимирі Зеленському", - підсумував він.

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