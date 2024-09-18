За 6 тыс. евро переводил через границу: ГБР задержало на Буковине правоохранителя

Правоохранитель из Буковины помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с июля 2024 года он забирал желающих в условленном месте и на своем автомобиле довозил их до одного из сел, граничащего с Румынией. Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тыс. евро с человека", - говорится в сообщении.

ГБР задержало правоохранителя "на горячем" 15 сентября во время передачи средств от одного из желающих покинуть страну.

На данный момент ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

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