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Буковина (841) ДБР (3293)

За 6 тис. євро переводив через кордон: ДБР затримало на Буковині правоохоронця

Правоохоронець на Буковині допомагав ухилянтам нелегально перетинати кордон

Правоохоронець із Буковини допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон із Румунією.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією. Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи", - йдеться в повідомленні.

ДБР затримало правоохоронця "на гарячому" 15 вересня під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.

Наразі йому повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) та  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Також читайте: На Рівненщині староста округу та правоохоронець організували схему уникнення чоловіками мобілізації, - ДБР

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За 6 тис баксів він і батька рідного переведе
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18.09.2024 12:10 Відповісти
а сам так і не перейшов - бізнес є бізнес, потребує нагляду!
taking care of business every day,
taking care of business every way...
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18.09.2024 12:25 Відповісти
щось дешево брав
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18.09.2024 12:36 Відповісти
Може він як професійний рибалка - спочатку "підгодувати"" хотів місце?
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18.09.2024 12:40 Відповісти
патріот бо!
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18.09.2024 12:45 Відповісти
Замінуватьнавкруги все і відселить за 30км населення а чоловіків всіх на передову від18 до65
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18.09.2024 12:59 Відповісти
 
 