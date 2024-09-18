За 6 тис. євро переводив через кордон: ДБР затримало на Буковині правоохоронця
Правоохоронець із Буковини допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон із Румунією.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією. Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи", - йдеться в повідомленні.
ДБР затримало правоохоронця "на гарячому" 15 вересня під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.
Наразі йому повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
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