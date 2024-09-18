Бродский обратился к Зеленскому: Бизнес-мародерство уничтожает страну

Михаил Бродский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса генпрокурора и СБУ с просьбой расследовать факты мародерства во время войны, а также массового рейдерства в интересах определенной группы лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Михаила Бродского.

Обращение Михаила Бродского

Обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание на репрессивно-"предпринимательскую" деятельность силовиков, которые дореформировались уже до ручки... и, по моему убеждению, могут соперничать с так называемыми орлами Кравченко, "работавшими" во внеправовом поле под прикрытием министра внутренних дел времен президентства Леонида Кучмы.

С Кравченко и Кучмой я сравниваю недаром, поскольку впервые власть довела до банкротства мой бизнес именно с легкой руки этих "господ": таким образом они пытались отобрать у меня самое популярное на то время издание "Киевские ведомости", издателем которого я был. Унизительную роль курьера их месседжей выполнял тогдашний секретарь совета Нацбезопасности Владимир Горбулин, он в деталях рассказывал, что будет со мной, если не отдам издание... Глава СБУ Владимир Радченко тогда несколько раз мне говорил, что не понимает, как я остался жив, ведь убийца Гонгадзе Пукач и ему подобные составляли основу правоохранительной системы времен Кучмы.

Меня спасли киевляне, избрав депутатом Верховной Рады 3-го созыва, и в парламентский зал я зашел прямо из Житомирского СИЗО. Тогда не было платных камер, блатных условий, не было даже матрасов. Но я выстоял, поняв самое главное: принципы стоит отстаивать, даже высокой ценой. С этим лозунгом я прожил свою жизнь.

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Честно говоря, надеялся, что грязные времена произвола силовиков уже прошли, и все эти замашки "смыты" первым, вторым майданами, патриотизмом широкомасштабного вторжения... Но нет. И сегодня я, публичное лицо, глава редакционного совета Oboz.ua, глава Федерации баскетбола, народный депутат 3-го созыва, вынужден прилюдно говорить о дикости в деятельности правоохранителей, цель которой - отжим бизнеса и перераспределение рынков.

Речь идет о рынке песка. Начну с публичной части: печально известный ТГ-канал "Джокер", модерируемый любителем "майбахов" и усиленной охраны Романом Кравцом, известным по прозвищу "Прыщ", фактически озвучил угрозы мне и моей семье из-за того, что я якобы заказал программе "Схемы" на Радио Свобода материал о Кипере. Он, по словам "Джокера", "наш любимый губернатор и самый честный прокурор Киева". Очевидно, речь идет об Олеге Кипере, руководителе Одесской ВГА. Во-первых, с этим человеком не знаком и ни разу не пересекался. Во-вторых, прошу рассказать мне, как можно заказать сюжет в "Схемах"? У них только один заказчик, народ Украины, и поэтому аудитория программы доверяет журналистам.

Единственный мой контакт со "Схемами" - я давал комментарий как пострадавшее лицо от проактивных бизнесменов "в погонах", и кажется, имею на это полное гражданское право.

Теперь о части непубличной: что происходит на рынке песка и при чем тут я. Некоторое время назад на горизонте появился некий Сергей Шапран, депутат Броварского горсовета от "майбаха", который мне сейчас очень напоминает раннего Сергея Курченко, "талантливого менеджера" времен Януковича. Шапран положил глаз на подсанкционную группу компаний "Юнигран" общей стоимостью в более 100 млн долл., которая попала под санкции СНБО. Но в результате достаточно нехитрых манипуляций государство теряет эти активы, а ее владельцем становится, по моей информации, депутат Шапран. "Как?" - спросите вы. Думаю, компетентные органы смогут разобраться и дать правовую оценку, как во время войны, когда люди донатами и налогами складываются на защиту, бизнес в 100 млн долл. перетекает к предприимчивому лицу... А также действовало ли это лицо самостоятельно?

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Но аппетиты Шапрана на этом не насытились, и он стремился захватить контроль над всем рынком песка. Он угрожал мне, другим предпринимателям, и делал это не голословно: работникам моих компаний, и как и фирм других бизнесменов, пачками сыплются подозрения. Мы понимаем, что происходит: бизнес загоняют в направлении принятия "правильного" решения.

Как могло случиться, что активность силовиков совпала во времени и в направлении с намерениями Шапрана? Это еще один вопрос, который надо расследовать компетентным службам, но могу добавить одно: в мое распоряжение совершенно случайно попало видео, на котором зафиксировано, как Шапран встречается с работниками прокуратуры Подольского района... Не исключаю, что у кого-то может быть видео, как он "тусуется" с прокурорами из экологической прокуратуры.

В комплекте к Шапрану идет "Джокер", который пытается сделать то же, чем в свое время занимался Виктор Пинчук, когда я обвинил Леонида Кучму в убийстве Георгия Гонгадзе: он пытается дискредитировать меня как оппонента, пишет о незаконной добыче песка, о незаконном строительстве и т.д. Я подаю на него в суд, и посмотрим, сможет ли он подтвердить свои утверждения... и будет ли он так смел, как в салоне своего "майбаха".

Уважаемый господин президент! Также обращаюсь к руководителю Офиса генпрокурора и СБУ! Прошу вас расследовать факты мародерства во время войны, а также массового рейдерства в интересах определенной группы лиц, которую, по моему мнению, фронтирует Шапран: во время войны это недопустимо ни с моральной, ни с правовой, ни с финансовой точки зрения.

А желающим меня запугать советую читать мою биографию: я не раз и не два рисковал финансами, жизнью, будущим, потому что понимал, что без принципов не будет ни будущего, как и всего остального. Поэтому не идите по пути Кравченко, ничего хорошего эта дорога вам не принесет.

"Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе".