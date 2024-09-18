За более чем год работы морского коридора перевезли 70 миллионов тонн грузов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за более чем год работы экспортного морского коридора было транспортировано 70 млн тонн грузов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира. И мы наращиваем наши возможности.



За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше, украинское зерно", - отметил он.

По словам Зеленского, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане по меньшей мере сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимое продовольствие.

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