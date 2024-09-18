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Новости Война
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За более чем год работы морского коридора перевезли 70 миллионов тонн грузов, - Зеленский

По морському коридору за понад рік перевезли 70 млн тонн вантажів

Президент Владимир Зеленский заявил, что за более чем год работы экспортного морского коридора было транспортировано 70 млн тонн грузов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира. И мы наращиваем наши возможности.

За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше, украинское зерно", - отметил он.

По словам Зеленского, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане по меньшей мере сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимое продовольствие.

Читайте также: Украина работает над новой морской стратегией: продолжается финализация ее пунктов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) море (376) порт (734)


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Кацапи , для вивезення українського зерна , також ним користуються ?
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18.09.2024 16:48 Ответить
А податки за продане зерно де?!
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18.09.2024 16:50 Ответить
Оманським коридором скільки перевезли?
Працює спокійно, без жодних проблем.
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18.09.2024 16:51 Ответить
- ...А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де Пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".

- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери... (с)
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18.09.2024 16:53 Ответить
Цей все херньою мається. Про плани розказує, статистику доводить. Займись роботою президента, бездара! Почитай свої обов'язки в Конституції, якою все Зельоне шобло підтерлось!
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18.09.2024 16:54 Ответить
Відправте вже оце до Мінстату..речником..
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18.09.2024 17:23 Ответить
Це план вави спрацював, потужно утер носа Ердогану
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18.09.2024 17:32 Ответить
За ним плаче божевільня
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18.09.2024 18:04 Ответить
пресс-секретар фсб кацапстану .
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18.09.2024 18:08 Ответить
 
 