За понад рік роботи морського коридору перевезли 70 мільйонів тонн вантажів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що за понад рік роботи експортного морського коридору було транспортовано 70 млн тонн вантажів.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності.
За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно", - зазначив він.
За словами Зеленського, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.
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- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери... (с)