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Зеленський (22389) море (219) порт (2014)

За понад рік роботи морського коридору перевезли 70 мільйонів тонн вантажів, - Зеленський

По морському коридору за понад рік перевезли 70 млн тонн вантажів

Президент Володимир Зеленський заявив, що за понад рік роботи експортного морського коридору було транспортовано 70 млн тонн вантажів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності.

За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно", - зазначив він.

За словами Зеленського, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

Читайте: Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення України в НАТО, поки той не залишив Білий дім, - Le Monde

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Кацапи , для вивезення українського зерна , також ним користуються ?
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18.09.2024 16:48 Відповісти
А податки за продане зерно де?!
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18.09.2024 16:50 Відповісти
Оманським коридором скільки перевезли?
Працює спокійно, без жодних проблем.
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18.09.2024 16:51 Відповісти
- ...А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де Пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".

- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери... (с)
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18.09.2024 16:53 Відповісти
Цей все херньою мається. Про плани розказує, статистику доводить. Займись роботою президента, бездара! Почитай свої обов'язки в Конституції, якою все Зельоне шобло підтерлось!
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18.09.2024 16:54 Відповісти
Відправте вже оце до Мінстату..речником..
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18.09.2024 17:23 Відповісти
Це план вави спрацював, потужно утер носа Ердогану
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18.09.2024 17:32 Відповісти
За ним плаче божевільня
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18.09.2024 18:04 Відповісти
пресс-секретар фсб кацапстану .
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18.09.2024 18:08 Відповісти
 
 