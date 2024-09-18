В результате российской агрессии погибли уже 575 детей, 1609 получили ранения, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия убила 575 украинских детей, 1609 получили ранения.

Такие цифры озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Официально установлено, что 1609 детей получили ранения, а 575 были убиты. Настоящие цифры могут быть еще страшнее, ведь у нас нет доступа к данным с ВОТ Украины. РФ цинично и систематически нарушает Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными", - сказал уполномоченный.

Во время встречи с делегацией бундестага ФРГ во главе с Нильсом Грюндером по усилению поддержки Украины Лубинец рассказал о работе над имплементацией четвертого пункта Формулы мира и важности привлечения третьих стран для возвращения всех украинских граждан из неволи и депортации.

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Также омбудсмен поблагодарил Германию за последовательную помощь на всех уровнях в противостоянии РФ.

"Мы высоко ценим помощь Германии, вместе с тем Украина нуждается в еще большей поддержке со стороны всех наших международных партнеров. Если мы хотим, чтобы демократический строй не проиграл тоталитарным режимам, то цивилизованные страны должны быстро принимать непростые решения для усиления нашего противостояния России. Иначе война в Европе не ограничится только Украиной", - добавил Лубинец.

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