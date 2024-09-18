Унаслідок російської агресії загинули вже 575 дітей, 1609 зазнали поранень, - Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія вбила 575 українських дітей, ще 1609 дістали поранення.

Такі цифри озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Офіційно встановлено, що 1609 дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. Справжні цифри можуть бути ще страшнішими, адже у нас немає доступу до даних з ТОТ України. РФ цинічно і систематично порушує Женевські конвенції про захист цивільного населення під час війни та про поводження з військовополоненими", - сказав уповноважений.

Під час зустрічі з делегацією бундестагу ФРН на чолі з Нільсом Грюндером щодо посилення підтримки України Лубінець розповів про роботу над імплементацією четвертого пункту Формули миру та важливість залучення третіх країн для повернення всіх українських громадян із неволі та депортації.

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Також омбудсмен подякував Німеччині за послідовну допомогу на всіх рівнях у протистоянні РФ.

"Ми високо цінуємо допомогу Німеччини, разом з тим Україна потребує ще більшої підтримки з боку всіх наших міжнародних партнерів. Якщо ми хочемо, щоб демократичний устрій не програв тоталітарним режимам, то цивілізовані країни мають швидко приймати непрості рішення для посилення нашого протистояння Росії. Інакше війна у Європі не обмежиться лише Україною", - додав Лубінець.

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