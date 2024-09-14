Україна розслідує злочини щодо пропаганди та мілітаризації дітей на окупованих територіях, - Костін
Російська Федерація на окупованих територіях проводить ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучаючи їх до парамілітарних організацій.
Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Кримінальні провадження
За фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень. 9 обвинувальних актів скеровано до суду. 4 особи засуджено.
"Юнармія" та пропаганда
Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України.
З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей.
"Найбільша кількість - у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони стосуються, в тому числі, фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства. За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває", - уточнив Костін.
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- на міжнародне право всі поклали - причому реально всі, ок - наших можуть арештувати, а якщо ти псих з ядерними бімбами то тобі нічого не буде
- ООН відсутня як клас, а зачасту ще і потурає тероризму
- Гроссі обіймається з тими що захватив найбільшу ядерну станцію в Европі.
ЧХАТИ НА РОЗСЛІДУВАТИ. Якщо ми їх фізично не вбюєм - все інше не матиме значення