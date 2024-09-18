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Новости Война
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Необходимо направить остатки средств из бюджетов оккупированных громад на нужды военных, - Тимошенко

тимошенко

Необходимо направить остатки средств из бюджетов оккупированных громад на нужды военных.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время обсуждения изменений в Бюджетный Кодекс по восстановлению среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне, информирует Цензор.НЕТ.

По ее убеждению, остатки бюджетных ресурсов на временно оккупированных территориях не могут быть замороженными, а должны направляться на нужды военнослужащих, которые защищали эту местность. Именно по просьбе бригад она и подготовила соответствующую поправку и призвала коллег ее поддержать.

"Моя правка 178 касается того, что во временно оккупированных местных громадах остались бюджетные остатки, которые сейчас, к сожалению, заморожены. Но эти остатки должны быть потрачены и потрачены со смыслом. К нашей команде обратились Вооруженные силы Украины, бригады непосредственно, которые работали над освобождением этих временно оккупированных территорий. И они попросили, в том числе и бригада "Азов", принять эту правку 178 для того, чтобы можно было разморозить эти деньги и направить их непосредственно на поддержку тех бригад, которые защищали те населенные пункты, которые сегодня, к сожалению, временно оккупированы и за которые эти военные подразделения продолжают сражаться", - пояснила лидер "Батькивщины".

Тимошенко уточнила, что размораживание этих финансовых ресурсов позволит существенно поддержать ВСУ.

"Это дополнительное финансирование на те бригады, которые сегодня непосредственно воюют на фронте. Я хочу подчеркнуть, что одна из таких бригад - это бригада "Азов", которая в полном объеме на базе этой правки получит замороженный бюджетный ресурс города Мариуполь. Но это будет касаться и других бригад", - добавила лидер "Батькивщины".

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Несмотря на то, что "слуги народа" не поддержали указанную правку Юлии Тимошенко, фракция "Батькивщина" поддержала законопроект №11131 об изменениях в Бюджетный Кодекс относительно восстановления среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне.

По мнению Тимошенко, среднесрочное планирование нужно и полезно, впрочем уверена, что надо переходить к 5-летнему планированию.

"Чем глубже мы видим стратегию, тем более прогнозируемо живет и работает государство", - отметила она.

Позитивом лидер "Батькивщины" считает, что 64 процента НДФЛ все же остаются в местных бюджетах, хотя власть пыталась сократить эту долю до 60 и то, что "неизъятые остатки местных бюджетов могут быть потрачены на очень широкий спектр расходов".

"Кроме того, нам удалось сохранить бесплатное питание для детей внутренне перемещенных лиц и детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий", - привлекла внимание присутствующих Тимошенко.

Автор: 

бюджет (4837) Тимошенко Юлия (24590) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+14
Юля це зворотня частина медалі яника. Тіки те тупориле було, а це хитре і лицемірне, але все життя вони смоктили болт пуйла. Не соромся своєю псевдоагітацією цього ходячого трупу політичної вавилонської шльондри.
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18.09.2024 22:07
+12
Юлiя Володимировна- а из чего будут харчеваться разные там "бывшие пленные", а потом "мэры" и "главы обладминистраций"? Там распилы в 100% идут, и даже больше.
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18.09.2024 21:29
+10
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18.09.2024 21:23
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Правила форума Совет форумчан
І тебе разом з твоєю довбаною зрадницькою фрацією у вр
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18.09.2024 21:23 Ответить
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18.09.2024 21:23 Ответить
Істота
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18.09.2024 21:25 Ответить
Смерть з косою.
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18.09.2024 22:25 Ответить
Едини достойни політик.Як була на висоті.так і тримае планку.Ще ніхто не досяг іі рівня.
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18.09.2024 21:26 Ответить
Потужна Лідериня?🤣
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18.09.2024 21:44 Ответить
Членкиня
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18.09.2024 21:48 Ответить
Три рази прошелестіти на виборах - навітья Яник не досягнув такого рівня
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18.09.2024 21:47 Ответить
Як виявілося,це не іі проблема,а наша біда.І,до рєчи,у яника вона виграла,ну і по наступних в один тур також е сумнів.Програли ми,а не Юля.Так що іште.Думаю,зараз усім смачно.
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18.09.2024 21:52 Ответить
Юля це зворотня частина медалі яника. Тіки те тупориле було, а це хитре і лицемірне, але все життя вони смоктили болт пуйла. Не соромся своєю псевдоагітацією цього ходячого трупу політичної вавилонської шльондри.
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18.09.2024 22:07 Ответить
Бла,бла,бла.
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18.09.2024 22:10 Ответить
Про аеропорт імені Кіборгів в Донецьку? Канєшна "бла-бла-бла". Тут згоден з вами
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19.09.2024 09:16 Ответить
політична шльондра --- ділиш на нуль жюльку вірно +++++++++
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19.09.2024 07:24 Ответить
Вона вже повинна бути на політичному сміттєзвалищі. Ну а те, що совки "дрочать" на мумій - то і так зрозуміло. Програли не ми, а програли ті, хто обрав популістів. Юля - така сама популістка
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19.09.2024 09:15 Ответить
у жюльки такий же рівень в політиці і економіці як у тебе з правописом ..любі моі хі-хі ..
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19.09.2024 07:22 Ответить
Аби ще накрадене повернути з офшорів
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18.09.2024 21:29 Ответить
Юлiя Володимировна- а из чего будут харчеваться разные там "бывшие пленные", а потом "мэры" и "главы обладминистраций"? Там распилы в 100% идут, и даже больше.
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18.09.2024 21:29 Ответить
О! Знову ця Чупакабра вилізла і зазвучала.
Невже вибори "на носі"?
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18.09.2024 21:31 Ответить
Там вже Безумну хочуть в комітет ВР по зовнішній політиці примостити. Знову буде Залужного з лайном змішувати. А ця дурепа лише й вміє лайно на вентилятор накидувати. З неї такий військовий експерт чи дипломат , як з януковоща балерун. Справу з вагнерівцямт згадайте, ця тупа швабра все злила і замчла.
Бабу тупо залучають щоб когось обіс....ти та загасить..
Так що до виборів зелений ЛІДОР готується.
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18.09.2024 22:14 Ответить
Логічно.
Зауважте: готується не лише блаЗє!нь. От і Хижа Бабуся Йуля вилізла зі своєї нірки, щоб на свій рейтинг, більше схожий на жирність кефіру, накинути процент-другий.
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18.09.2024 22:19 Ответить
оце ржака - рейтинг жюльки на рівні обезжиреного кефіру . дякую розвеселив . це ти сам придумав ???
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19.09.2024 07:30 Ответить
Так, сам .
І, зауважте, я не писав про знежирений кефір. Я писав про кефір загалом: може бути 0%, 1% або навіть 2,5%. Бо ніхто точно не знає - 1% чи 2,5% проценти виборців все ще вірують у те чудо.
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19.09.2024 20:34 Ответить
Часи міняються, міняються тренди...
Можливо, хтось із модераторів кілька років тому і був учасником Фанклюбу-Блідої-Дами-З-Косою. Потім вона кілька разів гепічно обісралася стала токсичною, і Фанклюб "втратив позиції". А той чувак поміняв переконання, і вже за "шпильки" на адресу Йульки не банить.
Можете в Івана Сулими запитати - той збрехати не дасть. Адже він був не ким-небудь, а цілим Почесним-Хранителем-Колекції-Перук-Блідої-Дами-З-Косою.
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18.09.2024 23:47 Ответить
Без тебе не розберуться куди їх спрямувати.
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18.09.2024 21:36 Ответить
зелупня на те деньги содержит всякие цс, оап, рап где сидят и харчуются"нужные" дерьмаку людишки.
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18.09.2024 21:49 Ответить
Давно ії не було чутно, все одно жуля була жуля й залишилась, ця тітка з косою усіх в Раді переживе, звідти тільки винесуть вперед ногами.
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18.09.2024 21:49 Ответить
Верхня губа з косою.
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18.09.2024 21:50 Ответить
Я думала по заголовку, що це той Тимошенко, який європейську допомогу крав. А це Юлія Володимирівна.
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18.09.2024 21:53 Ответить
Це вона знову з Дубаїв ?
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18.09.2024 21:53 Ответить
Уособлення диявола
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18.09.2024 21:54 Ответить
Йюля звичайно, ще та Йюля, але це правильна пропозиція.
Кошти окупованих міст і селищ мають працювати на українську армію.
Тим більше, що про це просять військові.
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18.09.2024 21:54 Ответить
Сприймати потрібно завжди все після "але". І це "але" тут суцільний популізм на який ведуться лошки 73%. Як чесно, то Zелю мабуть голосували?
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18.09.2024 22:12 Ответить
Я за Зєлю? 😀
Ви, напевно, мало читаєте форум Цензора.

І в чому популізм саме цієї пропозиції?
Кошти окупованих громад, що лежать на рахунках "до кращих часів", можуть просто випаруватись у невідомому напрямку і кінців ніхто не знайде.
То краще нехай їх вже зараз віддадуть військовим, якщо ті кошти ВЖЕ не роздерибанили.
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18.09.2024 22:25 Ответить
Популізм не в самій пропозиції, а в самому мотиві пропозиції від цього стерва. Це як слухати про мир і суверінітет України від китайців і індусів. Вони іноді правельні речі говорять, але їм ***** на слова, їм треба особиста вигода.
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18.09.2024 22:29 Ответить
Однією цією пропозицією вона кардинально не змінить ставлення до себе. А користь для ЗСУ зараз важливіша за все.
І мені дійсно цікаво, чи на рахунках окупованих громад ще є кошти, які там мають бути чи Зермаки вже втіхаря приробили їм ноги.
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18.09.2024 22:41 Ответить
Вперше погоджуюсь із нею, бо бюджет моєї окупованої на 99% Луганщини пилять, аж гай шумить(який орки спалили вщент(
Але мільйони на тролейбуси, водоканал!, премії робітникам житлосервісів, бронювання численних дармоїдів з ЛОВА,ВЦА - ні на яку голову вже не налазить.
До речі, гуманітарну допомогу нашим ВПО відмінили, чомусь(((
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18.09.2024 22:13 Ответить
Шановна, її політтехнологи вихопили найяскравішу і болючу проблему нашого суспільства і тупу в лоб запропонували очевидне рішення, в яке вона не віре і яке б вона саме б будучи при владі в життя не втілила і не втілила б. Це популізм з людським лицем, найбільш небезпечний і лицемірний... або, якщо інакше, то це явний піздьож.
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18.09.2024 22:21 Ответить
Не може гниле дерево дати доброго плода. Ну ніяк. Це про вашу юлю.
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18.09.2024 23:47 Ответить
Якщо вона хоче щось корисне для держави зробити то нехай робить.
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18.09.2024 21:54 Ответить
Можна багато про неї поганого розповісти, але вона професійний політик на відміну від молодих жадібних до державних грошей зелених людей.
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18.09.2024 21:56 Ответить
У вас щось коричневе на носику.
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18.09.2024 22:13 Ответить
Та ні. Якщо навіть паршива вівця дасть хоч шерсті клок для держави, то це добре.
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18.09.2024 22:52 Ответить
Та нє, Айфони для міської ради Маріуполя важливіше!
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18.09.2024 21:58 Ответить
ригоанали, ***** і йулі себе вже дискредитували, їм не місце в політиці. але всіх йуль і *****в переплюнув "потужний" хамовитий і чванливий недоросток з його ОПошною к0-******. Україна потребує змін, а тому киньте по можливості Стерненку на поточний мацкворіз. Перемога України зараз найголовніше!
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18.09.2024 22:00 Ответить
Знаний обнальщик брудних грошенят ОПи(
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18.09.2024 22:15 Ответить
пнх обісцяне.
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18.09.2024 22:49 Ответить
Путінський агент з кличкою "Хохотушка".
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18.09.2024 22:00 Ответить
Нарешті свідки космічних цін на цибулю, тарифного геноциду, нестерпної корупції, захмарного індексу борщу та пів варенику виявили ознаки життєдіяльності...
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18.09.2024 22:04 Ответить
знов косу заплела, певно для того,щоб впізнавали, а то вже дуже важко стало це робити
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18.09.2024 22:37 Ответить
які залишки??
їх вже зекіздили
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18.09.2024 22:41 Ответить
мумия возвращается живая как ленин
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18.09.2024 22:48 Ответить
Більше на крупську схожа
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18.09.2024 23:01 Ответить
її нафталіном через день обробляють щоб моль не поточила
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19.09.2024 07:48 Ответить
Б...ть ну от що вона не правильно каже, ці виділення грошей на окуповані території простий розпил, всіх тих чинуш що тримають в резерві потрібно звільняти .. а не витрачати на них грош

та і їх частково вина в тому що їх міста окуповані, багато з тих чинуш буди відвертими сепарами...
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18.09.2024 23:52 Ответить
я так розумію Юлія Володимирівна пропонує свої посередницькі послуги по збору залишків?
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18.09.2024 23:53 Ответить
йулькаваооффка
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19.09.2024 00:30 Ответить
А асфальт ? А бруківка ? Щось ви Володимирівна на святе зазіхнулися
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19.09.2024 05:46 Ответить
Представники донецьких ,дніпропетровських і інших кланів України ,нехай ідуть геть.
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19.09.2024 07:00 Ответить
януковощ відміряв їй нормально по саму косу . але Революція завадила жюлі досидіти . а пашка лазаренко за двох отбарабанив ..от звонка до звонка.. а это не по панятиям --вам любой януковощ скажет за ЄЕСУ 15 РОКІВ З КОНФІСКАЦІЄЮ без права займати державні посади і кудись балотуватися --- АМІНЬ
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19.09.2024 07:46 Ответить
Обізвалася Морквиця,
Гарбузовая сестриця:
Іще живі та здорові
Всі родичі Гарбузові!
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19.09.2024 08:40 Ответить
Що то не чути щоб ВОНА задонатила з власної кишені (а він мега об'ємний) на ЗСУ, а ось потриндеть, ні про що ,для неї саме те..
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19.09.2024 12:47 Ответить
 
 