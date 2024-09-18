Необходимо направить остатки средств из бюджетов оккупированных громад на нужды военных, - Тимошенко
Необходимо направить остатки средств из бюджетов оккупированных громад на нужды военных.
Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время обсуждения изменений в Бюджетный Кодекс по восстановлению среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне, информирует Цензор.НЕТ.
По ее убеждению, остатки бюджетных ресурсов на временно оккупированных территориях не могут быть замороженными, а должны направляться на нужды военнослужащих, которые защищали эту местность. Именно по просьбе бригад она и подготовила соответствующую поправку и призвала коллег ее поддержать.
"Моя правка 178 касается того, что во временно оккупированных местных громадах остались бюджетные остатки, которые сейчас, к сожалению, заморожены. Но эти остатки должны быть потрачены и потрачены со смыслом. К нашей команде обратились Вооруженные силы Украины, бригады непосредственно, которые работали над освобождением этих временно оккупированных территорий. И они попросили, в том числе и бригада "Азов", принять эту правку 178 для того, чтобы можно было разморозить эти деньги и направить их непосредственно на поддержку тех бригад, которые защищали те населенные пункты, которые сегодня, к сожалению, временно оккупированы и за которые эти военные подразделения продолжают сражаться", - пояснила лидер "Батькивщины".
Тимошенко уточнила, что размораживание этих финансовых ресурсов позволит существенно поддержать ВСУ.
"Это дополнительное финансирование на те бригады, которые сегодня непосредственно воюют на фронте. Я хочу подчеркнуть, что одна из таких бригад - это бригада "Азов", которая в полном объеме на базе этой правки получит замороженный бюджетный ресурс города Мариуполь. Но это будет касаться и других бригад", - добавила лидер "Батькивщины".
Несмотря на то, что "слуги народа" не поддержали указанную правку Юлии Тимошенко, фракция "Батькивщина" поддержала законопроект №11131 об изменениях в Бюджетный Кодекс относительно восстановления среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне.
По мнению Тимошенко, среднесрочное планирование нужно и полезно, впрочем уверена, что надо переходить к 5-летнему планированию.
"Чем глубже мы видим стратегию, тем более прогнозируемо живет и работает государство", - отметила она.
Позитивом лидер "Батькивщины" считает, что 64 процента НДФЛ все же остаются в местных бюджетах, хотя власть пыталась сократить эту долю до 60 и то, что "неизъятые остатки местных бюджетов могут быть потрачены на очень широкий спектр расходов".
"Кроме того, нам удалось сохранить бесплатное питание для детей внутренне перемещенных лиц и детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий", - привлекла внимание присутствующих Тимошенко.
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Невже вибори "на носі"?
Бабу тупо залучають щоб когось обіс....ти та загасить..
Так що до виборів зелений ЛІДОР готується.
Зауважте: готується не лише блаЗє!нь. От і Хижа Бабуся Йуля вилізла зі своєї нірки, щоб на свій рейтинг, більше схожий на жирність кефіру, накинути процент-другий.
І, зауважте, я не писав про знежирений кефір. Я писав про кефір загалом: може бути 0%, 1% або навіть 2,5%. Бо ніхто точно не знає - 1% чи 2,5% проценти виборців все ще вірують у те чудо.
Можливо, хтось із модераторів кілька років тому і був учасником Фанклюбу-Блідої-Дами-З-Косою. Потім вона
кілька разів гепічно обісраласястала токсичною, і Фанклюб "втратив позиції". А той чувак поміняв переконання, і вже за "шпильки" на адресу Йульки не банить.
Можете в Івана Сулими запитати - той збрехати не дасть. Адже він був не ким-небудь, а цілим Почесним-Хранителем-Колекції-Перук-Блідої-Дами-З-Косою.
Кошти окупованих міст і селищ мають працювати на українську армію.
Тим більше, що про це просять військові.
лошки73%. Як чесно, то Zелю мабуть голосували?
Ви, напевно, мало читаєте форум Цензора.
І в чому популізм саме цієї пропозиції?
Кошти окупованих громад, що лежать на рахунках "до кращих часів", можуть просто випаруватись у невідомому напрямку і кінців ніхто не знайде.
То краще нехай їх вже зараз віддадуть військовим, якщо ті кошти ВЖЕ не роздерибанили.
І мені дійсно цікаво, чи на рахунках окупованих громад ще є кошти, які там мають бути чи Зермаки вже втіхаря приробили їм ноги.
Але мільйони на тролейбуси, водоканал!, премії робітникам житлосервісів, бронювання численних дармоїдів з ЛОВА,ВЦА - ні на яку голову вже не налазить.
До речі, гуманітарну допомогу нашим ВПО відмінили, чомусь(((
їх вже зекіздили
та і їх частково вина в тому що їх міста окуповані, багато з тих чинуш буди відвертими сепарами...
Гарбузовая сестриця:
Іще живі та здорові
Всі родичі Гарбузові!