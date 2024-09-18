Необходимо направить остатки средств из бюджетов оккупированных громад на нужды военных, - Тимошенко

Необходимо направить остатки средств из бюджетов оккупированных громад на нужды военных.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время обсуждения изменений в Бюджетный Кодекс по восстановлению среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне, информирует Цензор.НЕТ.

По ее убеждению, остатки бюджетных ресурсов на временно оккупированных территориях не могут быть замороженными, а должны направляться на нужды военнослужащих, которые защищали эту местность. Именно по просьбе бригад она и подготовила соответствующую поправку и призвала коллег ее поддержать.

"Моя правка 178 касается того, что во временно оккупированных местных громадах остались бюджетные остатки, которые сейчас, к сожалению, заморожены. Но эти остатки должны быть потрачены и потрачены со смыслом. К нашей команде обратились Вооруженные силы Украины, бригады непосредственно, которые работали над освобождением этих временно оккупированных территорий. И они попросили, в том числе и бригада "Азов", принять эту правку 178 для того, чтобы можно было разморозить эти деньги и направить их непосредственно на поддержку тех бригад, которые защищали те населенные пункты, которые сегодня, к сожалению, временно оккупированы и за которые эти военные подразделения продолжают сражаться", - пояснила лидер "Батькивщины".

Тимошенко уточнила, что размораживание этих финансовых ресурсов позволит существенно поддержать ВСУ.

"Это дополнительное финансирование на те бригады, которые сегодня непосредственно воюют на фронте. Я хочу подчеркнуть, что одна из таких бригад - это бригада "Азов", которая в полном объеме на базе этой правки получит замороженный бюджетный ресурс города Мариуполь. Но это будет касаться и других бригад", - добавила лидер "Батькивщины".

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Несмотря на то, что "слуги народа" не поддержали указанную правку Юлии Тимошенко, фракция "Батькивщина" поддержала законопроект №11131 об изменениях в Бюджетный Кодекс относительно восстановления среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне.

По мнению Тимошенко, среднесрочное планирование нужно и полезно, впрочем уверена, что надо переходить к 5-летнему планированию.

"Чем глубже мы видим стратегию, тем более прогнозируемо живет и работает государство", - отметила она.

Позитивом лидер "Батькивщины" считает, что 64 процента НДФЛ все же остаются в местных бюджетах, хотя власть пыталась сократить эту долю до 60 и то, что "неизъятые остатки местных бюджетов могут быть потрачены на очень широкий спектр расходов".

"Кроме того, нам удалось сохранить бесплатное питание для детей внутренне перемещенных лиц и детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий", - привлекла внимание присутствующих Тимошенко.