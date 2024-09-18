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Необхідно спрямувати залишки коштів із бюджетів окупованих громад на потреби військових, - Тимошенко

тимошенко

Необхідно спрямувати залишки коштів із бюджетів окупованих громад на потреби військових.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час обговорення змін до Бюджетного Кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, інформує Цензор.НЕТ.

На її переконання, залишки бюджетних ресурсів на тимчасово окупованих територіях не можуть бути замороженими, а мають спрямовуватись на потреби військовослужбовців, які захищали цю місцевість. Саме на прохання бригад вона й підготувала відповідну поправку та закликала колег її підтримали.

"Моя правка 178 стосується того, що в тимчасово окупованих місцевих громадах залишились бюджетні залишки, які зараз, на жаль, заморожені. Але ці залишки мусять бути витрачені, і витрачені зі змістом. До нашої команди звернулися Збройні Сили України, бригади безпосередньо, які працювали над звільненням цих тимчасово окупованих територій. І вони попросили, в тому числі і бригада "Азов", ухвалити цю правку 178 для того, щоб можна було розморозити ці гроші і направити їх безпосередньо на підтримку тих бригад, які захищали ті населені пункти, які сьогодні, на жаль, тимчасово окуповані і за які ці військові підрозділи продовжують боротися", – пояснила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко уточнила, що розмороження цих фінансових ресурсів дасть змогу суттєво підтримати ЗСУ.

"Це додаткове фінансування на ті бригади, які сьогодні безпосередньо воюють на фронті. Я хочу підкреслити, що одна з таких бригад – це бригада "Азов", яка в повному обсязі на базі цієї правки отримає заморожений бюджетний ресурс міста Маріуполь. Але це буде стосуватися й інших бригад", – додала лідерка "Батьківщини".

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Попри те, що "слуги народу" не підтримали вказану правку Юлії Тимошенко, фракція "Батьківщина" підтримала законопроєкт №11131 щодо змін до Бюджетного Кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні.

На думку Тимошенко, середньострокове планування потрібне і є корисним, утім упевнена, що треба переходити до 5-річного планування.

"Чим глибше ми бачимо стратегію, тим більш прогнозовано живе і працює держава", – зазначила вона.

Позитивом лідерка "Батьківщини" вважає, що 64 відсотки ПДФО все ж таки залишаються в місцевих бюджетах, хоча влада намагалася скороти цю долю до 60 і те, що "невилучені залишки місцевих бюджетів, можуть бути витрачені на дуже широкий спектр видатків".

"Крім того, нам вдалося зберегти безкоштовне харчування для дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій", – привернула увагу присутніх Тимошенко.

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Топ коментарі
+14
Юля це зворотня частина медалі яника. Тіки те тупориле було, а це хитре і лицемірне, але все життя вони смоктили болт пуйла. Не соромся своєю псевдоагітацією цього ходячого трупу політичної вавилонської шльондри.
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18.09.2024 22:07
+12
Юлiя Володимировна- а из чего будут харчеваться разные там "бывшие пленные", а потом "мэры" и "главы обладминистраций"? Там распилы в 100% идут, и даже больше.
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18.09.2024 21:29
+10
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18.09.2024 21:23
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І тебе разом з твоєю довбаною зрадницькою фрацією у вр
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18.09.2024 21:23 Відповісти
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18.09.2024 21:23 Відповісти
Істота
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18.09.2024 21:25 Відповісти
Смерть з косою.
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18.09.2024 22:25 Відповісти
Едини достойни політик.Як була на висоті.так і тримае планку.Ще ніхто не досяг іі рівня.
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18.09.2024 21:26 Відповісти
Потужна Лідериня?🤣
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18.09.2024 21:44 Відповісти
Членкиня
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18.09.2024 21:48 Відповісти
Три рази прошелестіти на виборах - навітья Яник не досягнув такого рівня
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18.09.2024 21:47 Відповісти
Як виявілося,це не іі проблема,а наша біда.І,до рєчи,у яника вона виграла,ну і по наступних в один тур також е сумнів.Програли ми,а не Юля.Так що іште.Думаю,зараз усім смачно.
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18.09.2024 21:52 Відповісти
Юля це зворотня частина медалі яника. Тіки те тупориле було, а це хитре і лицемірне, але все життя вони смоктили болт пуйла. Не соромся своєю псевдоагітацією цього ходячого трупу політичної вавилонської шльондри.
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18.09.2024 22:07 Відповісти
Бла,бла,бла.
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18.09.2024 22:10 Відповісти
Про аеропорт імені Кіборгів в Донецьку? Канєшна "бла-бла-бла". Тут згоден з вами
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19.09.2024 09:16 Відповісти
політична шльондра --- ділиш на нуль жюльку вірно +++++++++
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19.09.2024 07:24 Відповісти
Вона вже повинна бути на політичному сміттєзвалищі. Ну а те, що совки "дрочать" на мумій - то і так зрозуміло. Програли не ми, а програли ті, хто обрав популістів. Юля - така сама популістка
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19.09.2024 09:15 Відповісти
у жюльки такий же рівень в політиці і економіці як у тебе з правописом ..любі моі хі-хі ..
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19.09.2024 07:22 Відповісти
Аби ще накрадене повернути з офшорів
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18.09.2024 21:29 Відповісти
Юлiя Володимировна- а из чего будут харчеваться разные там "бывшие пленные", а потом "мэры" и "главы обладминистраций"? Там распилы в 100% идут, и даже больше.
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18.09.2024 21:29 Відповісти
О! Знову ця Чупакабра вилізла і зазвучала.
Невже вибори "на носі"?
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18.09.2024 21:31 Відповісти
Там вже Безумну хочуть в комітет ВР по зовнішній політиці примостити. Знову буде Залужного з лайном змішувати. А ця дурепа лише й вміє лайно на вентилятор накидувати. З неї такий військовий експерт чи дипломат , як з януковоща балерун. Справу з вагнерівцямт згадайте, ця тупа швабра все злила і замчла.
Бабу тупо залучають щоб когось обіс....ти та загасить..
Так що до виборів зелений ЛІДОР готується.
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18.09.2024 22:14 Відповісти
Логічно.
Зауважте: готується не лише блаЗє!нь. От і Хижа Бабуся Йуля вилізла зі своєї нірки, щоб на свій рейтинг, більше схожий на жирність кефіру, накинути процент-другий.
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18.09.2024 22:19 Відповісти
оце ржака - рейтинг жюльки на рівні обезжиреного кефіру . дякую розвеселив . це ти сам придумав ???
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19.09.2024 07:30 Відповісти
Так, сам .
І, зауважте, я не писав про знежирений кефір. Я писав про кефір загалом: може бути 0%, 1% або навіть 2,5%. Бо ніхто точно не знає - 1% чи 2,5% проценти виборців все ще вірують у те чудо.
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19.09.2024 20:34 Відповісти
Часи міняються, міняються тренди...
Можливо, хтось із модераторів кілька років тому і був учасником Фанклюбу-Блідої-Дами-З-Косою. Потім вона кілька разів гепічно обісралася стала токсичною, і Фанклюб "втратив позиції". А той чувак поміняв переконання, і вже за "шпильки" на адресу Йульки не банить.
Можете в Івана Сулими запитати - той збрехати не дасть. Адже він був не ким-небудь, а цілим Почесним-Хранителем-Колекції-Перук-Блідої-Дами-З-Косою.
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18.09.2024 23:47 Відповісти
Без тебе не розберуться куди їх спрямувати.
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18.09.2024 21:36 Відповісти
зелупня на те деньги содержит всякие цс, оап, рап где сидят и харчуются"нужные" дерьмаку людишки.
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18.09.2024 21:49 Відповісти
Давно ії не було чутно, все одно жуля була жуля й залишилась, ця тітка з косою усіх в Раді переживе, звідти тільки винесуть вперед ногами.
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18.09.2024 21:49 Відповісти
Верхня губа з косою.
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18.09.2024 21:50 Відповісти
Я думала по заголовку, що це той Тимошенко, який європейську допомогу крав. А це Юлія Володимирівна.
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18.09.2024 21:53 Відповісти
Це вона знову з Дубаїв ?
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18.09.2024 21:53 Відповісти
Уособлення диявола
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18.09.2024 21:54 Відповісти
Йюля звичайно, ще та Йюля, але це правильна пропозиція.
Кошти окупованих міст і селищ мають працювати на українську армію.
Тим більше, що про це просять військові.
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18.09.2024 21:54 Відповісти
Сприймати потрібно завжди все після "але". І це "але" тут суцільний популізм на який ведуться лошки 73%. Як чесно, то Zелю мабуть голосували?
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18.09.2024 22:12 Відповісти
Я за Зєлю? 😀
Ви, напевно, мало читаєте форум Цензора.

І в чому популізм саме цієї пропозиції?
Кошти окупованих громад, що лежать на рахунках "до кращих часів", можуть просто випаруватись у невідомому напрямку і кінців ніхто не знайде.
То краще нехай їх вже зараз віддадуть військовим, якщо ті кошти ВЖЕ не роздерибанили.
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18.09.2024 22:25 Відповісти
Популізм не в самій пропозиції, а в самому мотиві пропозиції від цього стерва. Це як слухати про мир і суверінітет України від китайців і індусів. Вони іноді правельні речі говорять, але їм ***** на слова, їм треба особиста вигода.
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18.09.2024 22:29 Відповісти
Однією цією пропозицією вона кардинально не змінить ставлення до себе. А користь для ЗСУ зараз важливіша за все.
І мені дійсно цікаво, чи на рахунках окупованих громад ще є кошти, які там мають бути чи Зермаки вже втіхаря приробили їм ноги.
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18.09.2024 22:41 Відповісти
Вперше погоджуюсь із нею, бо бюджет моєї окупованої на 99% Луганщини пилять, аж гай шумить(який орки спалили вщент(
Але мільйони на тролейбуси, водоканал!, премії робітникам житлосервісів, бронювання численних дармоїдів з ЛОВА,ВЦА - ні на яку голову вже не налазить.
До речі, гуманітарну допомогу нашим ВПО відмінили, чомусь(((
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18.09.2024 22:13 Відповісти
Шановна, її політтехнологи вихопили найяскравішу і болючу проблему нашого суспільства і тупу в лоб запропонували очевидне рішення, в яке вона не віре і яке б вона саме б будучи при владі в життя не втілила і не втілила б. Це популізм з людським лицем, найбільш небезпечний і лицемірний... або, якщо інакше, то це явний піздьож.
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18.09.2024 22:21 Відповісти
Не може гниле дерево дати доброго плода. Ну ніяк. Це про вашу юлю.
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18.09.2024 23:47 Відповісти
Якщо вона хоче щось корисне для держави зробити то нехай робить.
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18.09.2024 21:54 Відповісти
Можна багато про неї поганого розповісти, але вона професійний політик на відміну від молодих жадібних до державних грошей зелених людей.
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18.09.2024 21:56 Відповісти
У вас щось коричневе на носику.
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18.09.2024 22:13 Відповісти
Та ні. Якщо навіть паршива вівця дасть хоч шерсті клок для держави, то це добре.
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18.09.2024 22:52 Відповісти
Та нє, Айфони для міської ради Маріуполя важливіше!
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18.09.2024 21:58 Відповісти
ригоанали, ***** і йулі себе вже дискредитували, їм не місце в політиці. але всіх йуль і *****в переплюнув "потужний" хамовитий і чванливий недоросток з його ОПошною к0-******. Україна потребує змін, а тому киньте по можливості Стерненку на поточний мацкворіз. Перемога України зараз найголовніше!
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18.09.2024 22:00 Відповісти
Знаний обнальщик брудних грошенят ОПи(
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18.09.2024 22:15 Відповісти
пнх обісцяне.
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18.09.2024 22:49 Відповісти
Путінський агент з кличкою "Хохотушка".
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18.09.2024 22:00 Відповісти
Нарешті свідки космічних цін на цибулю, тарифного геноциду, нестерпної корупції, захмарного індексу борщу та пів варенику виявили ознаки життєдіяльності...
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18.09.2024 22:04 Відповісти
знов косу заплела, певно для того,щоб впізнавали, а то вже дуже важко стало це робити
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18.09.2024 22:37 Відповісти
які залишки??
їх вже зекіздили
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18.09.2024 22:41 Відповісти
мумия возвращается живая как ленин
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18.09.2024 22:48 Відповісти
Більше на крупську схожа
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18.09.2024 23:01 Відповісти
її нафталіном через день обробляють щоб моль не поточила
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19.09.2024 07:48 Відповісти
Б...ть ну от що вона не правильно каже, ці виділення грошей на окуповані території простий розпил, всіх тих чинуш що тримають в резерві потрібно звільняти .. а не витрачати на них грош

та і їх частково вина в тому що їх міста окуповані, багато з тих чинуш буди відвертими сепарами...
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18.09.2024 23:52 Відповісти
я так розумію Юлія Володимирівна пропонує свої посередницькі послуги по збору залишків?
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18.09.2024 23:53 Відповісти
йулькаваооффка
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19.09.2024 00:30 Відповісти
А асфальт ? А бруківка ? Щось ви Володимирівна на святе зазіхнулися
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19.09.2024 05:46 Відповісти
Представники донецьких ,дніпропетровських і інших кланів України ,нехай ідуть геть.
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19.09.2024 07:00 Відповісти
януковощ відміряв їй нормально по саму косу . але Революція завадила жюлі досидіти . а пашка лазаренко за двох отбарабанив ..от звонка до звонка.. а это не по панятиям --вам любой януковощ скажет за ЄЕСУ 15 РОКІВ З КОНФІСКАЦІЄЮ без права займати державні посади і кудись балотуватися --- АМІНЬ
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19.09.2024 07:46 Відповісти
Обізвалася Морквиця,
Гарбузовая сестриця:
Іще живі та здорові
Всі родичі Гарбузові!
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19.09.2024 08:40 Відповісти
Що то не чути щоб ВОНА задонатила з власної кишені (а він мега об'ємний) на ЗСУ, а ось потриндеть, ні про що ,для неї саме те..
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19.09.2024 12:47 Відповісти
 
 