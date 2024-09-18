Необхідно спрямувати залишки коштів із бюджетів окупованих громад на потреби військових, - Тимошенко

Необхідно спрямувати залишки коштів із бюджетів окупованих громад на потреби військових.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час обговорення змін до Бюджетного Кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, інформує Цензор.НЕТ.

На її переконання, залишки бюджетних ресурсів на тимчасово окупованих територіях не можуть бути замороженими, а мають спрямовуватись на потреби військовослужбовців, які захищали цю місцевість. Саме на прохання бригад вона й підготувала відповідну поправку та закликала колег її підтримали.

"Моя правка 178 стосується того, що в тимчасово окупованих місцевих громадах залишились бюджетні залишки, які зараз, на жаль, заморожені. Але ці залишки мусять бути витрачені, і витрачені зі змістом. До нашої команди звернулися Збройні Сили України, бригади безпосередньо, які працювали над звільненням цих тимчасово окупованих територій. І вони попросили, в тому числі і бригада "Азов", ухвалити цю правку 178 для того, щоб можна було розморозити ці гроші і направити їх безпосередньо на підтримку тих бригад, які захищали ті населені пункти, які сьогодні, на жаль, тимчасово окуповані і за які ці військові підрозділи продовжують боротися", – пояснила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко уточнила, що розмороження цих фінансових ресурсів дасть змогу суттєво підтримати ЗСУ.

"Це додаткове фінансування на ті бригади, які сьогодні безпосередньо воюють на фронті. Я хочу підкреслити, що одна з таких бригад – це бригада "Азов", яка в повному обсязі на базі цієї правки отримає заморожений бюджетний ресурс міста Маріуполь. Але це буде стосуватися й інших бригад", – додала лідерка "Батьківщини".

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Попри те, що "слуги народу" не підтримали вказану правку Юлії Тимошенко, фракція "Батьківщина" підтримала законопроєкт №11131 щодо змін до Бюджетного Кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні.

На думку Тимошенко, середньострокове планування потрібне і є корисним, утім упевнена, що треба переходити до 5-річного планування.

"Чим глибше ми бачимо стратегію, тим більш прогнозовано живе і працює держава", – зазначила вона.

Позитивом лідерка "Батьківщини" вважає, що 64 відсотки ПДФО все ж таки залишаються в місцевих бюджетах, хоча влада намагалася скороти цю долю до 60 і те, що "невилучені залишки місцевих бюджетів, можуть бути витрачені на дуже широкий спектр видатків".

"Крім того, нам вдалося зберегти безкоштовне харчування для дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій", – привернула увагу присутніх Тимошенко.