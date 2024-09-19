Рашисты ударили КАБами по Запорожскому району, одна женщина погибла, еще две получили ранения
Вечером 18 сентября российские захватчики обстреляли Запорожский район, погибла женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Россияне, по меньшей мере, четыре раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской громадам.
Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество.
"Одна женщина погибла, две - ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района", - отметил Федоров.
Напомним, ночью 19 сентября российские захватчики ударили КАБами по Харькову.
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