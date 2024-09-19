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1 млн и 13 грн: 156 батальон 118 бригады ТРО, воюющий на Курщине, объявил сбор на средства РЭБ

Збір на РЕБ для 156 батальйону

156 отдельный батальон 118 отдельной бригады ТРО Черкассы объявил сбор на средства РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Батальойн сейчас выполняет боевые задачи в Курской области. Вражеские FPV дроны дерзко уничтожают технику подразделения", - отметили защитники.

Бойцы собирают 1 млн 13 гривен.

"13 - символическая цифра для нашего батальона и позывной комбата, "Тринадцатый", - добавили они.

Помочь защитникам можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/ATHfdMkFCp

Смотрите также: Воины 1 ОШБ объявили сбор на 500 FPV-дронов: За донат – шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО
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Топ комментарии
+4
А комбат " 13" не пробував по вертикалі звернутися до вищестоячого командування з нагальними потребами батальйону?
Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.
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19.09.2024 12:49
+3
+++ Браття і сестри не пишіть дурниць.Крім нас ніхто не допоможе нашим захисникам,будемо розбиратися з зеленими упирями після нашої перемоги.Робимо це в першу чергу для себе тому що на той світ гроші не забереш ,лише свої добрі справи.
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19.09.2024 13:09
+2
Не хочете -не донатьте. Зброї багато не буває.
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19.09.2024 12:49
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А якого дядька нам Мінестерство оборони? Щоб гроші ******* на яйцях та укриттях?
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19.09.2024 12:33 Ответить
Не хочете -не донатьте. Зброї багато не буває.
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19.09.2024 12:49 Ответить
Я завжди донатю як є можливість. Допис за те що в нас все на волонтерах та простих людей. А де ті що по Конституції повинні займатися тим?
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19.09.2024 12:57 Ответить
https://biz.censor.net/news/3510717/minoborony_prydbalo_droniv_na_162_milyiony_ta_pobyla_rekord_po_deshevyzni
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19.09.2024 13:03 Ответить
+++ Браття і сестри не пишіть дурниць.Крім нас ніхто не допоможе нашим захисникам,будемо розбиратися з зеленими упирями після нашої перемоги.Робимо це в першу чергу для себе тому що на той світ гроші не забереш ,лише свої добрі справи.
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19.09.2024 13:09 Ответить
100 грн з кожного відвідувача цензора, можна й по 90, там вже щось є...
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19.09.2024 12:38 Ответить
може якусь опіку організувати над кожною бригадою..., хоча це ТРО, хто там в них тер громада? треба, щоб громада допомагала, не з ПДФО, а просто грошима, хто скільки може...
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19.09.2024 12:42 Ответить
Без вас, вони не розберуться.
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19.09.2024 12:50 Ответить
заходьте в телеграм там Скадовський захисник,Бахмутський демон,Офіцер,Говорять снайпер,Ворон доповідає,Цаплієнко та інші реальні військові або ті хто допомагає.
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19.09.2024 13:11 Ответить
А комбат " 13" не пробував по вертикалі звернутися до вищестоячого командування з нагальними потребами батальйону?
Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.
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19.09.2024 12:49 Ответить
Ці під.ри зелені послали
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19.09.2024 14:47 Ответить
По кайфу чисто. Население платит сумасшедшие налоги. Власть их распиливает по карманах. Типы скидываються в общак в армии, население донатит еще чтобы закрыть нужды которые возникли после грабежа тех кто содержиться на налоги граждан и грабит их же. Еще и бюджет снова пополняют покупая запчасти, топливо итд то есть бабло опять возвращается в казну за счет налогов для нового распила . Гениальные схемки😄
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19.09.2024 15:52 Ответить
+
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20.09.2024 01:30 Ответить
 
 