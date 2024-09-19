1 млн и 13 грн: 156 батальон 118 бригады ТРО, воюющий на Курщине, объявил сбор на средства РЭБ
156 отдельный батальон 118 отдельной бригады ТРО Черкассы объявил сбор на средства РЭБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Батальойн сейчас выполняет боевые задачи в Курской области. Вражеские FPV дроны дерзко уничтожают технику подразделения", - отметили защитники.
Бойцы собирают 1 млн 13 гривен.
"13 - символическая цифра для нашего батальона и позывной комбата, "Тринадцатый", - добавили они.
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+2 Сергей Сергей b6462634
показать весь комментарий19.09.2024 12:49
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Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.