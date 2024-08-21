Воины 1 ОШБ объявили сбор на 500 FPV-дронов: За донат – шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО

Воины аэроразведки 1-го Отдельного штурмового батальона "Да Винчи", просят помочь в сборе на дроны, чтобы остановить оккупантов и не допустить их дальнейшее продвижение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цель - собрать средства на 500 FPV-дронов.

Каждый, кто присоединится к сбору суммой кратной 500 грн, участвует в розыгрыше BMW 530.

Реквизиты для помощи

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

Номер карты: 5375 4112 1874 4972



PayPal: [email protected]



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Номер карты Приват: 5168 7521 0664 0827

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