Воины 1 ОШБ объявили сбор на 500 FPV-дронов: За донат – шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО
Воины аэроразведки 1-го Отдельного штурмового батальона "Да Винчи", просят помочь в сборе на дроны, чтобы остановить оккупантов и не допустить их дальнейшее продвижение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Цель - собрать средства на 500 FPV-дронов.
Каждый, кто присоединится к сбору суммой кратной 500 грн, участвует в розыгрыше BMW 530.
Реквизиты для помощи
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карты: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]
Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y
Номер карты Приват: 5168 7521 0664 0827
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