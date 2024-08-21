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Воины 1 ОШБ объявили сбор на 500 FPV-дронов: За донат – шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО

Воины аэроразведки 1-го Отдельного штурмового батальона "Да Винчи", просят помочь в сборе на дроны, чтобы остановить оккупантов и не допустить их дальнейшее продвижение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цель - собрать средства на 500 FPV-дронов.

Каждый, кто присоединится к сбору суммой кратной 500 грн, участвует в розыгрыше BMW 530.

Реквизиты для помощи

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карты: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y
Номер карты Приват: 5168 7521 0664 0827

Смотрите также: Воины-разведчики 63 ОМБр объявили сбор на квадроцикл. ВИДЕО

Автор: 

сбор (300)


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Топ комментарии
+5
Де виділені кабміном на дрони 24 лярда?
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21.08.2024 13:43
+3
Куди вони ті 2,5 мільйони дронів від Зе&ко діватимуть,що ще збір оголошують. Русні стільки немає
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21.08.2024 13:32
+3
Чим можу. +
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21.08.2024 13:58
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Куди вони ті 2,5 мільйони дронів від Зе&ко діватимуть,що ще збір оголошують. Русні стільки немає
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21.08.2024 13:32 Ответить
Може оте ''мо'' пора прикопати! Від них більше шкоди чим користі.
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21.08.2024 13:38 Ответить
Де виділені кабміном на дрони 24 лярда?
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21.08.2024 13:43 Ответить
Миші з'їли. Зелені.
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21.08.2024 14:01 Ответить
Чим можу. +
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21.08.2024 13:58 Ответить
А продати БМВ не пробували ? Нє , я розумію приз , про який багато хто мріє -- прапор підписаний воїнами наприклад вашої бригади , або Залужним . Мабуть зараз мене порвуть )))
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21.08.2024 15:02 Ответить
Або Зеленським 🥰
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21.08.2024 15:53 Ответить
Тоді точно ,ніхто їм копійки не дасть
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21.08.2024 16:25 Ответить
Гляньте будь ласка яка ціна такого автомобіля і яка сума нашого збору. Навіть за умови що вдасться продати дане авто за виручені кошти ми би змогли придбати тільки пару десятків дронів, але не 500 і більше. В тому вся суть полягає, що наші колеги віддали нам авто під розіграш, щоб нам було легше зібрати заплановану суму. Надіюсь ви зрозуміли.
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22.08.2024 09:39 Ответить
Вітаю пане Романе ! Будь ласка , зробіть благодійний рахунок , як у бф " Справа громад " , як у "Госпітальєрів " . Ви мене зрозуміли . З повагою.
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22.08.2024 10:59 Ответить
Мільйон рахунків ми не хочемо робити, збираємо кошти на Монобанку, так роблять тисячі волонтерів і все гаразд.
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22.08.2024 18:58 Ответить
Пане Романе , хотіла закинути вам трохи на приват рахунок , мені так зручно , він другий , побачила що це ваш особистий рахунок , і передумала .
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22.08.2024 19:07 Ответить
+
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22.08.2024 06:09 Ответить
 
 