Воины-разведчики 63 ОМБр объявили сбор на квадроцикл. ВИДЕО

Аэроразведчики 63-й ОМБр объявили сбор для приобретения квадроцикла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины-аэроразведчики отметили: "Реалии современной войны требуют новых решений! Наличие FPV заставляет менять формы ведения войны. Это также касается и выдвижения военных на позиции. Кроме бронированной защиты сейчас не менее важны скорость и маневренность. Поэтому для воинов-разведчиков чтобы быстро и более безопасно выдвигаться на позиции нужен квадроцикл".

Воины 63-й ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, просят помочь со сбором для приобретения квадроцикла.

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Цель: 200 000.00 ₴

Реквизиты для помощи:

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