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Новости Видео Война
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Воины-разведчики 63 ОМБр объявили сбор на квадроцикл. ВИДЕО

Аэроразведчики 63-й ОМБр объявили сбор для приобретения квадроцикла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины-аэроразведчики отметили: "Реалии современной войны требуют новых решений! Наличие FPV заставляет менять формы ведения войны. Это также касается и выдвижения военных на позиции. Кроме бронированной защиты сейчас не менее важны скорость и маневренность. Поэтому для воинов-разведчиков чтобы быстро и более безопасно выдвигаться на позиции нужен квадроцикл".

Воины 63-й ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, просят помочь со сбором для приобретения квадроцикла.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр сбросами с дрона уничтожили российский танк, замаскированный в лесу. ВИДЕО

Цель: 200 000.00 ₴

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/5n9kJFEhdk

Номер карты банка

5375 4112 2060 9288

Также смотрите: Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм и ликвидировали группу оккупантов возле населенного пункта Диброва. ВИДЕО

Автор: 

сбор (300) 63 ОМБр (101)


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хлопці зверніться до Порошенка він все організує , і квадроцикл і повний багажник смаколиків.
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06.08.2024 10:53 Ответить
... краще звертайтесь до Зе який не забиспечує,військо... .
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06.08.2024 11:03 Ответить
а ще краще до 73% зедебілам
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06.08.2024 11:05 Ответить
+
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06.08.2024 11:39 Ответить
+

а от цікаво, чи каци на моти і квадри також з миру по копійці збирають
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06.08.2024 12:57 Ответить
Чому з пузатих не вижимають?! Народ скоро сам ноги протягне з цими цінами і поганим врожаєм.
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06.08.2024 13:35 Ответить
+
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06.08.2024 15:57 Ответить
 
 