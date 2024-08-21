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Воїни 1 ОШБ оголосили збір на 500 FPV-дронів: За донат - шанс виграти BMW 530. ВIДЕО

Воїни аеророзвідки 1-го Окремого штурмового батальйону "Да Вінчі", просять допомогти у зборі на дрони, щоб зупинити окупантів і не допустити їхнє подальше просування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мета - зібрати кошти на 500 FPV-дронів.

Кожен, хто долучиться до збору сумою кратною 500 грн, бере участь у розіграші BMW 530.

Реквізити для допомоги

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карти: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y
Номер картки Приват: 5168 7521 0664 0827

Також дивіться: Воїни-розвідники 63 ОМБр оголосили збір на квадроцикл. ВIДЕО

Автор: 

збір (334)


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Топ коментарі
+5
Де виділені кабміном на дрони 24 лярда?
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21.08.2024 13:43
+3
Куди вони ті 2,5 мільйони дронів від Зе&ко діватимуть,що ще збір оголошують. Русні стільки немає
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21.08.2024 13:32
+3
Чим можу. +
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21.08.2024 13:58
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Куди вони ті 2,5 мільйони дронів від Зе&ко діватимуть,що ще збір оголошують. Русні стільки немає
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21.08.2024 13:32 Відповісти
Може оте ''мо'' пора прикопати! Від них більше шкоди чим користі.
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21.08.2024 13:38 Відповісти
Де виділені кабміном на дрони 24 лярда?
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21.08.2024 13:43 Відповісти
Миші з'їли. Зелені.
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21.08.2024 14:01 Відповісти
Чим можу. +
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21.08.2024 13:58 Відповісти
А продати БМВ не пробували ? Нє , я розумію приз , про який багато хто мріє -- прапор підписаний воїнами наприклад вашої бригади , або Залужним . Мабуть зараз мене порвуть )))
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21.08.2024 15:02 Відповісти
Або Зеленським 🥰
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21.08.2024 15:53 Відповісти
Тоді точно ,ніхто їм копійки не дасть
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21.08.2024 16:25 Відповісти
Гляньте будь ласка яка ціна такого автомобіля і яка сума нашого збору. Навіть за умови що вдасться продати дане авто за виручені кошти ми би змогли придбати тільки пару десятків дронів, але не 500 і більше. В тому вся суть полягає, що наші колеги віддали нам авто під розіграш, щоб нам було легше зібрати заплановану суму. Надіюсь ви зрозуміли.
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22.08.2024 09:39 Відповісти
Вітаю пане Романе ! Будь ласка , зробіть благодійний рахунок , як у бф " Справа громад " , як у "Госпітальєрів " . Ви мене зрозуміли . З повагою.
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22.08.2024 10:59 Відповісти
Мільйон рахунків ми не хочемо робити, збираємо кошти на Монобанку, так роблять тисячі волонтерів і все гаразд.
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22.08.2024 18:58 Відповісти
Пане Романе , хотіла закинути вам трохи на приват рахунок , мені так зручно , він другий , побачила що це ваш особистий рахунок , і передумала .
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22.08.2024 19:07 Відповісти
+
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22.08.2024 06:09 Відповісти
 
 