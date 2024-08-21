Воїни 1 ОШБ оголосили збір на 500 FPV-дронів: За донат - шанс виграти BMW 530. ВIДЕО

Воїни аеророзвідки 1-го Окремого штурмового батальйону "Да Вінчі", просять допомогти у зборі на дрони, щоб зупинити окупантів і не допустити їхнє подальше просування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мета - зібрати кошти на 500 FPV-дронів.

Кожен, хто долучиться до збору сумою кратною 500 грн, бере участь у розіграші BMW 530.

Реквізити для допомоги

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

Номер карти: 5375 4112 1874 4972



PayPal: [email protected]



Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y

Номер картки Приват: 5168 7521 0664 0827

Також дивіться: Воїни-розвідники 63 ОМБр оголосили збір на квадроцикл. ВIДЕО