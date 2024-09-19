1 млн і 13 грн: 156 батальйон 118 бригади ТРО, який воює на Курщині, оголосив збір на засоби РЕБ
156 окремий батальйон 118 окремої бригади ТРО Черкаси оголосив збір на засоби РЕБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Батальойн наразі виконує бойові завдання в Курській області. Ворожі FPV дрони зухвало знищують техніку підрозділу", - зазначили захисники.
Бійці збирають 1 млн 13 гривень.
"13 – символічна цифра для нашого батальйону і позивний комбата, Тринадцятий", - додали вони.
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Топ коментарі
+4 Alexander 95b9d5a1
показати весь коментар19.09.2024 12:49
+3 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар19.09.2024 13:09
+2 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар19.09.2024 12:49
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Будь ласка, зачекайте...
Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.