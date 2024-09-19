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допомога (7871) збір (319) РЕБ (128)

1 млн і 13 грн: 156 батальйон 118 бригади ТРО, який воює на Курщині, оголосив збір на засоби РЕБ

Збір на РЕБ для 156 батальйону

156 окремий батальйон 118 окремої бригади ТРО Черкаси оголосив збір на засоби РЕБ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Батальойн наразі виконує бойові завдання в Курській області. Ворожі FPV дрони зухвало знищують техніку підрозділу", - зазначили захисники.

Бійці збирають 1 млн 13 гривень.

"13 – символічна цифра для нашого батальйону і позивний комбата, Тринадцятий", - додали вони.

Допомогти захисникам можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/ATHfdMkFCp

Також дивіться: Воїни 1 ОШБ оголосили збір на 500 FPV-дронів: За донат - шанс виграти BMW 530. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+4
А комбат " 13" не пробував по вертикалі звернутися до вищестоячого командування з нагальними потребами батальйону?
Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.
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19.09.2024 12:49
+3
+++ Браття і сестри не пишіть дурниць.Крім нас ніхто не допоможе нашим захисникам,будемо розбиратися з зеленими упирями після нашої перемоги.Робимо це в першу чергу для себе тому що на той світ гроші не забереш ,лише свої добрі справи.
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19.09.2024 13:09
+2
Не хочете -не донатьте. Зброї багато не буває.
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19.09.2024 12:49
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А якого дядька нам Мінестерство оборони? Щоб гроші ******* на яйцях та укриттях?
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19.09.2024 12:33 Відповісти
Не хочете -не донатьте. Зброї багато не буває.
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19.09.2024 12:49 Відповісти
Я завжди донатю як є можливість. Допис за те що в нас все на волонтерах та простих людей. А де ті що по Конституції повинні займатися тим?
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19.09.2024 12:57 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3510717/minoborony_prydbalo_droniv_na_162_milyiony_ta_pobyla_rekord_po_deshevyzni
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19.09.2024 13:03 Відповісти
+++ Браття і сестри не пишіть дурниць.Крім нас ніхто не допоможе нашим захисникам,будемо розбиратися з зеленими упирями після нашої перемоги.Робимо це в першу чергу для себе тому що на той світ гроші не забереш ,лише свої добрі справи.
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19.09.2024 13:09 Відповісти
100 грн з кожного відвідувача цензора, можна й по 90, там вже щось є...
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19.09.2024 12:38 Відповісти
може якусь опіку організувати над кожною бригадою..., хоча це ТРО, хто там в них тер громада? треба, щоб громада допомагала, не з ПДФО, а просто грошима, хто скільки може...
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19.09.2024 12:42 Відповісти
Без вас, вони не розберуться.
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19.09.2024 12:50 Відповісти
заходьте в телеграм там Скадовський захисник,Бахмутський демон,Офіцер,Говорять снайпер,Ворон доповідає,Цаплієнко та інші реальні військові або ті хто допомагає.
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19.09.2024 13:11 Відповісти
А комбат " 13" не пробував по вертикалі звернутися до вищестоячого командування з нагальними потребами батальйону?
Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.
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19.09.2024 12:49 Відповісти
Ці під.ри зелені послали
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19.09.2024 14:47 Відповісти
По кайфу чисто. Население платит сумасшедшие налоги. Власть их распиливает по карманах. Типы скидываються в общак в армии, население донатит еще чтобы закрыть нужды которые возникли после грабежа тех кто содержиться на налоги граждан и грабит их же. Еще и бюджет снова пополняют покупая запчасти, топливо итд то есть бабло опять возвращается в казну за счет налогов для нового распила . Гениальные схемки😄
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19.09.2024 15:52 Відповісти
+
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20.09.2024 01:30 Відповісти
 
 