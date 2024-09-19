Евросоюз настроен на дальнейшую масштабную поддержку Украины, - посол Матернова

Европейский Союз безусловно продолжит поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Со стороны ЕС, безусловно, есть обязательства продолжать свою большую поддержку. Я имею в виду, что мы больше всего финансово поддерживаем Украину в этой войне. Безусловно. С макрофинансовой точки зрения. И мы будем продолжать это делать. Обязательства, безусловно, есть, и я думаю, что мы предоставим львиную долю из обещанных $50 миллиардов. И мы сейчас ищем пути, как сделать это в партнерстве с G7", - сказала посол.

Матернова отметила, что поддержка ЕС сохранится, даже если США собираются уменьшить помощь Украине

"Я думаю, что мы видели достаточно много креативности и энергичности в нашей поддержке. Как я уже говорила, мы являемся крупнейшим финансовым донором Украины. Я думаю, что, особенно в военной сфере, это может быть сложно в начале, но Украина находится в Европе. У нас общая судьба, мы живем на одном континенте, поэтому лучше иметь возможность делать необходимые шаги, если возникнет необходимость", - отметила посол.

Напомним, Евросоюз уже направил 400 млн евро из замороженных активов РФ на закупку украинского оружия.

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