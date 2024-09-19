РФ дважды атаковала медучреждение на Сумщине: Ранены двое мужчин. ФОТО

Около 11 часов российские войска ударили по медучреждению г. Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения.

Во время тушения пожара местными оккупанты ударили БПЛА по той местности. В результате повторного удара ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины.

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