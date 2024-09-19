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обстрел (25742) Сумская область (2692)

РФ дважды атаковала медучреждение на Сумщине: Ранены двое мужчин. ФОТО

Около 11 часов российские войска ударили по медучреждению г. Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения.

Росіяни вдарили по медзакладу Середина-Буди на Сумщині: Поранено двох чоловіків

Во время тушения пожара местными оккупанты ударили БПЛА по той местности. В результате повторного удара ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины.

Также смотрите: Сутки на Сумщине: оккупанты обстреляли 42 населенных пункта, два человека погибли. ФОТО
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Хтось сумнівався шо у відповідь за склад зі снарядами орки обстріляють лікарню?...
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19.09.2024 15:44 Ответить
 
 