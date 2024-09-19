РФ двічі атакувала медзаклад на Сумщині: Поранено двох чоловіків. ФОТО
Близько 11 години російські війська вдарили по медзакладу м. Середина-Буда Шосткинського району Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення.
Під час гасіння пожежі місцевими окупанти вдарили БПЛА по тій місцевості. Внаслідок повторного удару поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків.
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Andrew Moon
показати весь коментар19.09.2024 15:44 Відповісти Мені подобається 1
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