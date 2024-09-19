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обстріл (27070) Сумська область (3240)

РФ двічі атакувала медзаклад на Сумщині: Поранено двох чоловіків. ФОТО

Близько 11 години російські війська вдарили по медзакладу м. Середина-Буда Шосткинського району Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення.

Росіяни вдарили по медзакладу Середина-Буди на Сумщині: Поранено двох чоловіків

Під час гасіння пожежі місцевими окупанти вдарили БПЛА по тій місцевості. Внаслідок повторного удару поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків.

Читайте: Доба на Сумщині: окупанти обстріляли 42 населені пункти, дві людини загинули. ФОТО

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Хтось сумнівався шо у відповідь за склад зі снарядами орки обстріляють лікарню?...
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19.09.2024 15:44 Відповісти
 
 