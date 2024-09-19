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Доба на Сумщині: окупанти обстріляли 42 населені пункти, дві людини загинули. ФОТО

Російські загарбники  з різних видів зброї завдали ударів по 42 населених пунктах Сумської області. За добу зафіксовано 140 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Внаслідок обстрілів загинуло двоє осіб, двох поранено, пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, три господарчі споруди, приміщення лікарні та ферми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники з дронів скидають на ліси Сумської області бляшанки із запальною сумішшю. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння. У ДП "Ліси України" розповіли, що буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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