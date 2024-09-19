Сутки на Сумщине: оккупанты обстреляли 42 населенных пункта, два человека погибли. ФОТО
Российские захватчики из различных видов оружия нанесли удары по 42 населенным пунктам Сумской области. За сутки зафиксировано 140 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"В результате обстрелов погибли два человека, двое ранены, повреждены девять частных жилых домов, три хозяйственные постройки, помещения больницы и фермы", - говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики с дронов сбрасывают на леса Сумской области жестянки с зажигательной смесью. От удара о землю они разбиваются, чем вызывают возгорания. В ГП "Ліси України" рассказали, что бывает до пяти возгораний в день в разных кварталах леса, и такие жестянки - одна из причин.
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