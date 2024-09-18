Оккупанты с дронов сбрасывают на леса Сумщины жестянки с зажигательной смесью, - ГП "Леса Украины". ФОТО
Российские захватчики с дронов сбрасывают на леса Сумской области жестянки с зажигательной смесью. От удара о землю они разбиваются, чем провоцируют возгорание.
Об этом рассказали в ГП "Леса Украины", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в лесных массивах Свеского лесничества ГП "Леса Украины" обнаружили опасную жестянку с зажигательной смесью.
Как пояснил директор филиала Олег Маруха, россияне используют дроны для сброса таких жестянок. От удара о землю они разбиваются, чем провоцируют возгорания, которые быстро перерастают в лесные пожары.
"Дроны летают над нашими лесами ежедневно. Бывает до пяти возгораний за день в разных кварталах леса, и такие жестянки - одна из причин. Там, где позволяют военные, мы прокладываем минерализованные полосы, чтобы сдержать распространение огня, но, к сожалению, не везде мы имеем доступ", - рассказал Маруха.
В ГП "Леса Украины" также напомнили, что сейчас действует запрет на посещение приграничных лесов.
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вихпок? - глубчіші нори..
Цікаво , в нас поліція в Україні є .? Чим вона займається ? Малолітні імбецили і прокацапська вата - автівки палять , ліси палять , а мєнтам , тобто тепер - понтам , пох .. Катаються лише на патрульках без всякого толку .
Це шо - військові повинні влаштовувати засідки на паліїв авто , чи може цим врешті займеться поліція !?
там цих лісів туші не перетушиш.
"Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких ********. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі. Джерело:
Проковують - це до ковальської справи
До яких пір будете факапити, друзі?