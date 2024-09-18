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Оккупанты с дронов сбрасывают на леса Сумщины жестянки с зажигательной смесью, - ГП "Леса Украины". ФОТО

Российские захватчики с дронов сбрасывают на леса Сумской области жестянки с зажигательной смесью. От удара о землю они разбиваются, чем провоцируют возгорание.

Об этом рассказали в ГП "Леса Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в лесных массивах Свеского лесничества ГП "Леса Украины" обнаружили опасную жестянку с зажигательной смесью.

Как пояснил директор филиала Олег Маруха, россияне используют дроны для сброса таких жестянок. От удара о землю они разбиваются, чем провоцируют возгорания, которые быстро перерастают в лесные пожары.

Окупанти з дронів скидають на ліси Сумщини бляшанки із запальною сумішшю

"Дроны летают над нашими лесами ежедневно. Бывает до пяти возгораний за день в разных кварталах леса, и такие жестянки - одна из причин. Там, где позволяют военные, мы прокладываем минерализованные полосы, чтобы сдержать распространение огня, но, к сожалению, не везде мы имеем доступ", - рассказал Маруха.

В ГП "Леса Украины" также напомнили, что сейчас действует запрет на посещение приграничных лесов.

Смотрите также: Четвертые сутки тушат лесной пожар в Лиманском районе Донетчины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

пожар (5949) Сумская область (3143) дроны (3939) Леса Украины (17)


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Топ комментарии
+17
Що заважае робити це нам над всіми кацапськими лісами куди можна дотягнутись? В цій війні не можна бути у білому.
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18.09.2024 18:13
+14
кацапи то є ракова пухлина Землі
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18.09.2024 18:08
+11
Руцкій атвєт на дрон-дракон. Як завжди атвєтка підла і направлена на цивільних.
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18.09.2024 18:10
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кацапи то є ракова пухлина Землі
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18.09.2024 18:08 Ответить
Руцкій атвєт на дрон-дракон. Як завжди атвєтка підла і направлена на цивільних.
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18.09.2024 18:10 Ответить
То є повний край . Коктейлі для молотова по лісах .
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18.09.2024 18:13 Ответить
Що заважае робити це нам над всіми кацапськими лісами куди можна дотягнутись? В цій війні не можна бути у білому.
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18.09.2024 18:13 Ответить
недолугий буба - цікаво шо ви до сіх пір задаєте такі смішні питання...
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18.09.2024 18:20 Ответить
То риторичне питання..у нормалтних людей просто ситуація, що зараз - в голові не вкладається..
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18.09.2024 18:32 Ответить
тварі вчяться на жаль...
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18.09.2024 18:16 Ответить
та і не дуже ефективна ця срань...
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18.09.2024 18:23 Ответить
американці оранжем у Вьетнамі палили ліси....
вихпок? - глубчіші нори..
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18.09.2024 18:26 Ответить
Приватний цукрозавод на річці Сейм отруїв Десну. Станом на позавчора збитки України сягнули 415 млг. гривень. Десна "мертва" і невідомо коли відновиться. Чом би нам не розбомбити цей цукровий завод до фундаменту? Після цього будь який кацап тричі подумає щодо отруєнні річкової води яка прямує в Україну.
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18.09.2024 18:26 Ответить
Дельное предложение.
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20.09.2024 00:08 Ответить
Ну то прикордоння , але ж і по всій Україні зараз горять ліси . І все це масово почалося якраз до дня рятувальника 17 вересня , що вказує на ретельно і завчасно сплановані дії . Схоже - русня таким чином вирішила " поздоровити " наших рятувальників з професійним святом .
Цікаво , в нас поліція в Україні є .? Чим вона займається ? Малолітні імбецили і прокацапська вата - автівки палять , ліси палять , а мєнтам , тобто тепер - понтам , пох .. Катаються лише на патрульках без всякого толку .
Це шо - військові повинні влаштовувати засідки на паліїв авто , чи може цим врешті займеться поліція !?
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18.09.2024 18:27 Ответить
E yb[
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18.09.2024 18:56 Ответить
то в чому справа??? паліть ка..апські ліси..
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18.09.2024 18:27 Ответить
та їм і похер, вони гасять тільки коли пожежі підходять до населених пунктів.

там цих лісів туші не перетушиш.
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18.09.2024 18:32 Ответить
то нехай горять
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19.09.2024 07:22 Ответить
На фото - та сама скляна ********.
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18.09.2024 18:29 Ответить
ну не робить воно...
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18.09.2024 18:30 Ответить
Вбий москаля - Очисти природу - Спаси планету
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18.09.2024 18:34 Ответить
Чергова діарея від цензорівських випускаючих редакторів:
"Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких ********. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі. Джерело:

Проковують - це до ковальської справи
До яких пір будете факапити, друзі?
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18.09.2024 18:35 Ответить
а там по цей день української не знають і не пишуть, гуглперекладачем на українську і норм
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19.09.2024 07:24 Ответить
Зате керівництво "лісів" закуповує мільйонні автівки, соупадєніє?
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18.09.2024 18:47 Ответить
Хіба на болотах лісів нема? В будь яку нру можна грати в двох......
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18.09.2024 18:51 Ответить
Пора жечь оркам Тайгу.
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18.09.2024 18:55 Ответить
Скажи ка дядя ведь не даром тайга спаленная пожаром, Китаю отдана?
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18.09.2024 19:08 Ответить
Странно, шо они раньше этого не делали.
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18.09.2024 19:05 Ответить
А вам кацапи дозвіл на надають застосовувати подібні ******???
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18.09.2024 23:01 Ответить
 
 