Оккупанты с дронов сбрасывают на леса Сумщины жестянки с зажигательной смесью, - ГП "Леса Украины". ФОТО

Российские захватчики с дронов сбрасывают на леса Сумской области жестянки с зажигательной смесью. От удара о землю они разбиваются, чем провоцируют возгорание.

Об этом рассказали в ГП "Леса Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в лесных массивах Свеского лесничества ГП "Леса Украины" обнаружили опасную жестянку с зажигательной смесью.

Как пояснил директор филиала Олег Маруха, россияне используют дроны для сброса таких жестянок. От удара о землю они разбиваются, чем провоцируют возгорания, которые быстро перерастают в лесные пожары.

"Дроны летают над нашими лесами ежедневно. Бывает до пяти возгораний за день в разных кварталах леса, и такие жестянки - одна из причин. Там, где позволяют военные, мы прокладываем минерализованные полосы, чтобы сдержать распространение огня, но, к сожалению, не везде мы имеем доступ", - рассказал Маруха.

В ГП "Леса Украины" также напомнили, что сейчас действует запрет на посещение приграничных лесов.

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