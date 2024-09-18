Окупанти з дронів скидають на ліси Сумщини бляшанки із запальною сумішшю, - ДП "Ліси України". ФОТО

Російські загарбники з дронів скидають на ліси Сумської області бляшанки із запальною сумішшю. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння.

Про це розповіли у ДП "Ліси України", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у лісових масивах Свеського лісництва ДП "Ліси України" виявили небезпечну бляшанку з запальною сумішшю.

Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.

"Дрони літають над нашими лісами щодня. Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ", - розповів Маруха.

У ДП "Ліси України" також нагадали, що наразі діє заборона на відвідування прикордонних лісів.

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