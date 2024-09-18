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Окупанти з дронів скидають на ліси Сумщини бляшанки із запальною сумішшю, - ДП "Ліси України". ФОТО

Російські загарбники з дронів скидають на ліси Сумської області бляшанки із запальною сумішшю. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння.

Про це розповіли у ДП "Ліси України", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у лісових масивах Свеського лісництва ДП "Ліси України" виявили небезпечну бляшанку з запальною сумішшю.

Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.

Окупанти з дронів скидають на ліси Сумщини бляшанки із запальною сумішшю

"Дрони літають над нашими лісами щодня. Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ", - розповів Маруха.

У ДП "Ліси України" також нагадали, що наразі діє заборона на відвідування прикордонних лісів.

Дивіться також: Четверту добу гасять лісову пожежу в Лиманському районі Донеччини, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4331) Сумська область (3707) дрони (4739) Ліси України (41)


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Топ коментарі
+17
Що заважае робити це нам над всіми кацапськими лісами куди можна дотягнутись? В цій війні не можна бути у білому.
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18.09.2024 18:13
+14
кацапи то є ракова пухлина Землі
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18.09.2024 18:08
+11
Руцкій атвєт на дрон-дракон. Як завжди атвєтка підла і направлена на цивільних.
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18.09.2024 18:10
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кацапи то є ракова пухлина Землі
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18.09.2024 18:08 Відповісти
Руцкій атвєт на дрон-дракон. Як завжди атвєтка підла і направлена на цивільних.
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18.09.2024 18:10 Відповісти
То є повний край . Коктейлі для молотова по лісах .
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18.09.2024 18:13 Відповісти
Що заважае робити це нам над всіми кацапськими лісами куди можна дотягнутись? В цій війні не можна бути у білому.
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18.09.2024 18:13 Відповісти
недолугий буба - цікаво шо ви до сіх пір задаєте такі смішні питання...
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18.09.2024 18:20 Відповісти
То риторичне питання..у нормалтних людей просто ситуація, що зараз - в голові не вкладається..
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18.09.2024 18:32 Відповісти
тварі вчяться на жаль...
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18.09.2024 18:16 Відповісти
та і не дуже ефективна ця срань...
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18.09.2024 18:23 Відповісти
американці оранжем у Вьетнамі палили ліси....
вихпок? - глубчіші нори..
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18.09.2024 18:26 Відповісти
Приватний цукрозавод на річці Сейм отруїв Десну. Станом на позавчора збитки України сягнули 415 млг. гривень. Десна "мертва" і невідомо коли відновиться. Чом би нам не розбомбити цей цукровий завод до фундаменту? Після цього будь який кацап тричі подумає щодо отруєнні річкової води яка прямує в Україну.
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18.09.2024 18:26 Відповісти
Дельное предложение.
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20.09.2024 00:08 Відповісти
Ну то прикордоння , але ж і по всій Україні зараз горять ліси . І все це масово почалося якраз до дня рятувальника 17 вересня , що вказує на ретельно і завчасно сплановані дії . Схоже - русня таким чином вирішила " поздоровити " наших рятувальників з професійним святом .
Цікаво , в нас поліція в Україні є .? Чим вона займається ? Малолітні імбецили і прокацапська вата - автівки палять , ліси палять , а мєнтам , тобто тепер - понтам , пох .. Катаються лише на патрульках без всякого толку .
Це шо - військові повинні влаштовувати засідки на паліїв авто , чи може цим врешті займеться поліція !?
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18.09.2024 18:27 Відповісти
E yb[
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18.09.2024 18:56 Відповісти
то в чому справа??? паліть ка..апські ліси..
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18.09.2024 18:27 Відповісти
та їм і похер, вони гасять тільки коли пожежі підходять до населених пунктів.

там цих лісів туші не перетушиш.
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18.09.2024 18:32 Відповісти
то нехай горять
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19.09.2024 07:22 Відповісти
На фото - та сама скляна ********.
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18.09.2024 18:29 Відповісти
ну не робить воно...
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18.09.2024 18:30 Відповісти
Вбий москаля - Очисти природу - Спаси планету
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18.09.2024 18:34 Відповісти
Чергова діарея від цензорівських випускаючих редакторів:
"Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких ********. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі. Джерело:

Проковують - це до ковальської справи
До яких пір будете факапити, друзі?
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18.09.2024 18:35 Відповісти
а там по цей день української не знають і не пишуть, гуглперекладачем на українську і норм
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19.09.2024 07:24 Відповісти
Зате керівництво "лісів" закуповує мільйонні автівки, соупадєніє?
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18.09.2024 18:47 Відповісти
Хіба на болотах лісів нема? В будь яку нру можна грати в двох......
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18.09.2024 18:51 Відповісти
Пора жечь оркам Тайгу.
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18.09.2024 18:55 Відповісти
Скажи ка дядя ведь не даром тайга спаленная пожаром, Китаю отдана?
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18.09.2024 19:08 Відповісти
Странно, шо они раньше этого не делали.
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18.09.2024 19:05 Відповісти
А вам кацапи дозвіл на надають застосовувати подібні ******???
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18.09.2024 23:01 Відповісти
 
 