Окупанти з дронів скидають на ліси Сумщини бляшанки із запальною сумішшю, - ДП "Ліси України". ФОТО
Російські загарбники з дронів скидають на ліси Сумської області бляшанки із запальною сумішшю. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння.
Про це розповіли у ДП "Ліси України", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у лісових масивах Свеського лісництва ДП "Ліси України" виявили небезпечну бляшанку з запальною сумішшю.
Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.
"Дрони літають над нашими лісами щодня. Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ", - розповів Маруха.
У ДП "Ліси України" також нагадали, що наразі діє заборона на відвідування прикордонних лісів.
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вихпок? - глубчіші нори..
Цікаво , в нас поліція в Україні є .? Чим вона займається ? Малолітні імбецили і прокацапська вата - автівки палять , ліси палять , а мєнтам , тобто тепер - понтам , пох .. Катаються лише на патрульках без всякого толку .
Це шо - військові повинні влаштовувати засідки на паліїв авто , чи може цим врешті займеться поліція !?
там цих лісів туші не перетушиш.
"Як пояснив директор філії Олег Маруха, росіяни використовують дрони для скидання таких ********. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі. Джерело:
Проковують - це до ковальської справи
До яких пір будете факапити, друзі?