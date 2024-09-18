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обстрел (25742) Сумская область (2692)

Войска РФ совершили 59 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 100 взрывов

Наслідки російських обстрілів Сумщини 18 вересня (фото ілюстративне)

18 сентября оккупанты совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов), АГС (20 взрывов), минометов (5 взрывов), сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва), нанесли удары с использованием FPV дронов (8 взрывов).
  • Николаевская громада: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с использованием БПЛА (7 взрывов), артобстрел (4 взрыва).
  • Новослободская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады и совершил обстрел с использованием FPV дронов (5 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены с самолета пуски КАБ (7 взрывов) и обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
  • Шалигинская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс боеприпаса с использованием БПЛА (2 взрыва), с использованием FPV дронов (2 взрыва).

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  • Хотинская громада: был пуск КАБ (1 взрыв).
  • Сумская громада: осуществлены с самолета пуски КАБ (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).
  • Эсманская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
  • Свеська громада: были обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).
  • Дружбовская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).
  • Глуховская громада: россияне ударили из минометов (6 взрывов), КАБ (1 взрыв) и FPV дроном (1 взрыв).

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