16 "Шахедов" сбито ночью над Сумщиной

В ночь на среду, 18 сентября 2024 года в небе над Сумской областью было уничтожено 16 ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью, 18 сентября было уничтожено 16 вражеских"Шахедов", - говорится в сообщении.

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Как отмечалось, во время ночной атаки дронами оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам в Сумах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью в Сумах прогремели взрывы.

В Воздушных силах сообщали о движении "Шахедов" в Сумской области. Также Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 18 сентября во время атаки российских "Шахедов" на Киевщине работало ПВО.

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что во вторник, 17 сентября, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре города Сумы. В результате ночной атаки "шахедами" горят две крупные электрические подстанции. Также в ночь на 17 сентября российские ударные дроны атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Той же ночью российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

Позже стало известно, что жителей города Сумы призвали сделать запасы воды, поскольку водоканалы приостановят подачу воды с 21:00 из-за сложной ситуации в энергетике.