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Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Сумщины

Наслідки обстрілів Сумщини 17 вересня (фото ілюстративне)

17 сентября оккупанты совершили 92 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Николаевская громада: россияне осуществили удар КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: враг ударил КАБ (3 взрыва) и бил из артиллерии (2 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлены удары КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов) и удары артиллерией (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг совершил удары FPV-дронами (6 взрывов) и атаку БПЛА (13 взрывов). Также бил из миномета (16 взрывов) и артиллерии (19 взрывов).
  • Глуховская громада: россияне ударили КАБ (2 взрыва), в результате чего травмированы 2 человека. Также осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

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  • Дружбовская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: россияне осуществили удары FPV-дронами (18 взрывов), КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский (13 взрывов) и гранатометный обстрел (9 взрывов).
  • Сумская громада: россияне ударили КАБ (2 взрыва), также осуществили ракетные удары (4 взрыва), в результате чего был ранен один человек.
  • Середино-Будская громада: удары FPV-дронами (2 взрыва) и минометный обстрел (9 взрывов).
  • Эсманская громада: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв).
  • Путивльская громада: минометный обстрел (13 взрывов).
  • Новослободская громада: удары FPV-дронами (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: удары КАБ (2 взрыва), атака БПЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Напомним, 17 сентября, российские захватчики атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Глухова, были ранены отец и сын.

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Автор: 

обстрел (27165) Сумская область (3133)


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