Троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини
17 вересня окупанти здійснили 92 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (3 вибухи) та бив з артилерії (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено удари КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів) та удари артилерією (6 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами (6 вибухів) та атаку БПЛА (13 вибухів). Також бив з міномета (16 вибухів) та артилерії (19 вибухів).
- Глухівська громада: росіяни вдарили КАБ (2 вибухи), внаслідок чого травмовані 2 людей. Також здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Дружбівська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни здійснили удари FPV-дронами (18 вибухів), КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи), артилерійський (13 вибухів) та гранатометний обстріл (9 вибухів).
- Сумська громада: росіяни вдарили КАБ (2 вибухи), також здійснили ракетні удари (4 вибухи), внаслідок чого була поранена одна людина.
- Середино-Будська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи) та мінометний обстріл (9 вибухів).
- Есманьська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух).
- Путивльська громада: мінометний обстріл (13 вибухів).
- Новослобідська громада: удари FPV-дронами (4 вибухи).
- Шалигинська громада: удари КАБ (2 вибухи), атака БПЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів).
Нагадаємо 17 вересня, російські загарбники атакували КАБами цивільну інфраструктуру Глухова, було поранено батька та сина.
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